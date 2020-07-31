NBA／捍衛人權不遺餘力 米契爾受訪秀特製防彈衣
爵士球星米契爾（Donovan Mitchell）為弱勢族群發聲不遺餘力，除穿上印有標語的球鞋，賽前賽後皆穿上特製的防彈背心，在NBA正式回歸首日，就替人權運動增加曝光度。
今天對鵜鶘賽前，米契爾身穿灰色防彈背心到場，賽後甚至脫下來讓媒體拍攝。仔細一看，該防彈衣別出心裁，上頭繡滿因種族歧視的受害者姓名；此外，米契爾更引用著名人權標語「下個會是我嗎？」，藉此傳達對於種族對立的厭倦以及害怕。
A statement - Donovan Mitchell has a bullet proof vest.— Taylor Rooks (@TaylorRooks) July 31, 2020
The vest features the name of numerous people killed because of police brutality.
He adds the quote “Am I next?” pic.twitter.com/wUp1QYYNQk
針對自己大動作的宣傳，米契爾表示：「身為黑人，我們已經長時間對外大聲呼救、吶喊，好讓其他人聽到我們的心聲。有鑒於當今社會發生的事件，我覺得是時候再站出來，繼續我們與外界的對話。」
不只突發奇想，穿上特製防彈衣，米契爾也依循聯盟管道，選擇在球衣加上標語，更在今日穿上寫著「準備好改變」、「說出他們的名字」等字句的球鞋，用盡自身力量捍衛黑人權利。
Donovan's shoes tonight 💛🖤 pic.twitter.com/ThVbY9Dixi— utahjazz (@utahjazz) July 30, 2020
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言