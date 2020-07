NBA／捍衛人權不遺餘力 米契爾受訪秀特製防彈衣

爵士球星米契爾(Donovan Mitchell)為弱勢族群發聲不遺餘力,除穿上印有標語的球鞋,賽前賽後皆穿上特製的防彈背心,在NBA正式回歸首日,就替人權運動增加曝光度。

今天對鵜鶘賽前,米契爾身穿灰色防彈背心到場,賽後甚至脫下來讓媒體拍攝。仔細一看,該防彈衣別出心裁,上頭繡滿因種族歧視的受害者姓名;此外,米契爾更引用著名人權標語「下個會是我嗎?」,藉此傳達對於種族對立的厭倦以及害怕。

A statement - Donovan Mitchell has a bullet proof vest.

The vest features the name of numerous people killed because of police brutality.

He adds the quote “Am I next?” pic.twitter.com/wUp1QYYNQk