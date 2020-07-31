NBA／捍衛人權不遺餘力 米契爾受訪秀特製防彈衣

爵士球星米契爾（Donovan Mitchell）為弱勢族群發聲不遺餘力，除穿上印有標語的球鞋，賽前賽後皆穿上特製的防彈背心，在NBA正式回歸首日，就替人權運動增加曝光度。

今天對鵜鶘賽前，米契爾身穿灰色防彈背心到場，賽後甚至脫下來讓媒體拍攝。仔細一看，該防彈衣別出心裁，上頭繡滿因種族歧視的受害者姓名；此外，米契爾更引用著名人權標語「下個會是我嗎？」，藉此傳達對於種族對立的厭倦以及害怕。

A statement - Donovan Mitchell has a bullet proof vest.

The vest features the name of numerous people killed because of police brutality.

He adds the quote “Am I next?” pic.twitter.com/wUp1QYYNQk — Taylor Rooks (@TaylorRooks) July 31, 2020

針對自己大動作的宣傳，米契爾表示：「身為黑人，我們已經長時間對外大聲呼救、吶喊，好讓其他人聽到我們的心聲。有鑒於當今社會發生的事件，我覺得是時候再站出來，繼續我們與外界的對話。」

不只突發奇想，穿上特製防彈衣，米契爾也依循聯盟管道，選擇在球衣加上標語，更在今日穿上寫著「準備好改變」、「說出他們的名字」等字句的球鞋，用盡自身力量捍衛黑人權利。