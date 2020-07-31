NBA／戈貝爾關鍵兩罰 爵士逆轉鵜鶘搶復賽首勝

NBA在3月間因猶他爵士中鋒戈貝爾染疫確診被迫停賽4個多月，今天復賽首戰，爵士就靠他關鍵兩罰與全場14分、12籃板帶動，106比104擊敗鵜鶘，搶下聯盟復賽首戰勝利。

NBA例行賽因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而中斷，賽事今起在聯盟於佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界（Walt Disney World）的ESPN體育大世界園區（ESPN Wide World of Sports Complex）設立的隔離園區重新開打。

相隔4個多月，NBA終於復賽了！ 路透社

復賽的第一場比賽，猶他爵士、紐奧良鵜鶘兩隊球員身穿印有「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的T恤與教練排成一排，在賽前演奏國歌之際單膝下跪，聲援因5月非裔美國男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，引發全美乃至全球的反種族歧視、反警察暴行運動。

猶他爵士、紐奧良鵜鶘兩隊球員身穿印有「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的T恤與教練排成一排，在賽前演奏國歌之際單膝下跪。 路透社

鵜鶘比賽首節以26比23領先，第2節再把領先拉開，一度領先14分差距，上半場在英格倫（Brandon Ingram）、哈勒戴（Jrue Holiday）分別攻下15分、12分聯手帶領下，以60比48領先爵士。

第3節爵士展開反撲，靠31比27攻勢，以79比87縮小落後差距，第4節繼續窮追猛趕，比賽終了前4分多鐘，爵士米契爾（Donovan Mitchell）跳投以98比97反超，之後雙方激烈拉鋸戰，比賽最後6.9秒，爵士在戈貝爾（Rudy Gobert）兩罰俱中後握有2分領先，鵜鶘英格倫最後一擊跳投失手，爵士驚險逆轉勝。

米契爾賽後與鵜鶘球員致意，不過這時候好像不太適合擁抱。 路透社

爵士明星中鋒戈貝爾3月11日確診，NBA也立即宣布停賽。他在確診前接受記者採訪時刻意用雙手摸遍桌上所有麥克風、錄音筆和手機，拿疫情來開玩笑的影片瘋傳，也讓他成為眾矢之的，被認為是害NBA停賽的禍首，不過他今天14分、12籃板「雙十」是贏球功臣。

鵜鶘「怪物狀元」威廉森今日攻下13分。 路透社

爵士包括戈貝爾在內的5名先發球員，今天得分都達兩位數，其中柯利（Mike Conley）、米契爾都獲得20分，全隊得分最多的則是替補的克拉克森（Jordan Clarkson），他今天攻下23分。

鵜鶘全隊有5人得分破十，以英格倫的23分最高，替補的老牌射手瑞迪克（J.J. Redick）攻下21分次之，哈勒戴獲得20分，怪物選秀狀元威廉森（Zion Williamson）則有13分進帳。