NBA復賽 五大巨星的挑戰和使命
NBA回來了！近五個月NBA空白歷史即將翻頁，NBA爭冠熱門球隊五大巨星，奪冠是唯一目標，使命感和宿命各有不同。
1、詹姆斯：歷史定位之戰
只要詹姆斯和戴維斯都很健康，沒有重大意外，湖人今年保底西決，爭冠機會很大。詹姆斯帶領湖人在二、三月打出聯盟最好13勝4敗戰績，13勝中包括擊敗金塊、塞爾蒂克、76人、公鹿、快艇等爭冠球隊，貨真價實，如果不是3月12日NBA因新冠疫情停賽，狀況極佳湖人可能在例行賽追上聯盟戰績第一公鹿。
對35歲詹姆斯來說，今年非奪冠不可，除了年紀，更是個人歷史定位之戰。如果詹姆斯不能在戴維斯協助體系下奪冠，接下來湖人、詹姆斯想要再度奪冠機率也會大大降低。
一旦詹姆斯率湖人順利奪冠，今年季外帶槍投靠球星和自由球員勢必更多，湖人想要衛冕，詹姆斯追逐喬丹歷史第一都能得到最大助力。
2、字母哥：最後抉擇
2021年夏天「字母哥」安戴托昆波將成為自由球員，公鹿今年能不能成功奪冠，將決定字母哥未來會不會長留密爾瓦基。
字母哥是NBA近兩季最火超級球星，個人MVP數據和球隊戰績很有說服力，但字母哥帶隊能力和打法球路缺陷，一直是字母哥和公鹿未能克服障礙。字母哥不擅投籃，面對區域聯防和包夾，一旦打不出反擊、深入禁區，字母哥帶隊效率就大打折扣。
NBA復賽是字母哥證明自己能帶領球隊奪冠，也是公鹿證明以字母哥為球隊核心這套建隊模式足以奪冠最好機會。
3、雷納德：聯盟第一人
2014年帶領馬刺奪冠，2019年帶領暴龍奪冠，雷納德短短五年成為跟詹姆斯平起平坐大人物。2020年雷納德能不能帶領快艇成功奪冠？同時證明自己是當今NBA第一人。
雷納德決勝能力、帶隊作用是不是超越詹姆斯，勝過字母哥，都是NBA復賽最焦點話題和觀戰焦點。
除了80、90年代NBA，NBA已經很久沒有像今年一樣，有這麼多一線球星在爭奪天下第一，帶隊拚NBA總冠軍，球星實力和球隊評價如此接近。NBA新疫球季是否為雷納德開啟另一個契機，球迷都在期待。
4、哈登：扭轉命運
哈登就是MVP等級球星，他是史上絕無僅有超級得分手，哈登帶領火箭過去兩年都是聯盟爭冠熱門球隊。今年也不例外，哈登新搭檔衛斯特布魯克，火箭能不能扭轉乾坤，在西區剋快艇退湖人，成就西冠，哈登面臨生涯命運十字路口。
除了得分，哈登必須證明自己能成就隊友，幫助球隊更好。除了單打，哈登也必須證明自己可以用其他方式帶領球隊，贏得重要比賽。
NBA復賽「泡泡聯盟」是哈登生涯命運轉捩點，成與敗都不會影響哈登超級球星形象，但卻可能左右未來哈登動向和火箭抉擇。
5、戴維斯：邁向超級球星
當戴維斯決定離開鵜鶘加入湖人，成為詹姆斯隊友，戴維斯做的「選擇」就是追求總冠軍，並且跟詹姆斯學習帶隊，成為一名真正能帶隊贏球奪冠的巨星。
戴維斯這個選擇跟前騎士後衛厄文完全不同，戴維斯認為自己需要做出改變，重新學習、累積，培養帶隊能力和贏球智慧。厄文則是認為自己已經有能力帶隊，率領球隊贏球、爭冠。
很顯然厄文尚未成熟、成功，厄文在塞爾蒂克和籃網跟隊友、教練都難以融合。戴維斯選擇成為詹姆斯隊友，成為湖人，重新學習累積經驗、帶隊智商，這是他生涯最重要也最關鍵選擇。
如果湖人成功奪冠，戴維斯很可能成為湖人MVP，因為詹姆斯正在成就戴維斯，成就湖人。
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