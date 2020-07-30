NBA／洛城內戰 戴維斯可能因眼傷缺陣

ＮＢＡ明天終於要迎接復賽第一戰，但重啟賽程重頭戲的「洛城內戰」，湖人和快艇隊卻無法全員出席，湖人球星戴維斯可能因眼傷缺陣，快艇戰將哈瑞爾則是還沒到復賽地點迪士尼報到，加上威廉斯離開「泡泡式」園區後隔離期拉長，復賽第一戰確定無法上場。

戴維斯上周熱身賽碰魔術隊時右眼被戳到，昨天雖有現身球隊訓練，但戴著太陽眼鏡。湖人教頭佛蓋爾表示，戴維斯狀態要每天評估，「當他還有些不舒服，就有可能（美國時間）星期四不上場，但我們希望他能打，會再看他狀況如何。」

快艇問題不在傷兵，哈瑞爾和威廉斯都是告假離開奧蘭多迪士尼的「泡泡式」園區，哈瑞爾昨天還沒歸隊，威廉斯則因告假參加友人父親告別式卻涉足私人俱樂部，返回園區的隔離期從四天延長到十天；先發後衛貝佛利周一已返回園區，祖巴茲和後衛沙米特也已抵達迪士尼，有機會趕上復賽第一戰。

火箭隊也傳傷情，後衛葛登昨天熱身賽碰塞爾蒂克隊傷了左腳踝，經Ｘ光檢查雖是陰性，但可能缺陣兩周。