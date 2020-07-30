鵜鶘有望搶八拚湖人 3小將完美復仇之路？

NBA即將復賽，16支停賽前排名分區前八的球隊，將和其他6支仍有望爭奪季後賽席次的球隊一起，在奧蘭多先進行八場例行賽。而號稱「小湖人」的鵜鶘，則是這6支球隊當中最有希望搶下季後賽席次的一隊，在超級新秀威廉森（Zion Williamson）健康出擊的情況下，鵜鶘被看好能藉著最有利的賽程打出亮眼戰績，進而對上西區第一種子湖人。

威廉森上週因為家庭因素離開奧蘭多，依規定他得經過四天隔離才能在本週重新加入球隊。而在他沒出賽的熱身賽之中，鵜鶘卻打敗了東區排名第一的公鹿，雖然只是熱身賽，但也給了鵜鶘球迷一個期待和一個兩難。之所以期待，是因為想像中的鵜鶘再加進威廉森之後會變得更強。至於兩難，則是正式復賽之後，球隊究竟該以威廉森為進攻中心，還是仍由英格倫（Brandon Ingram）主導?

關於這個期待，其實鵜鶘面臨的風險並不小。畢竟在停賽了五個月之後，又獲得額外休息的威廉森等於是二度復出，但這對他來說並不見得全是利多，因為他得重新調整才能融入球隊。從威廉森的角度來看，這個新秀球季有兩個大空白：第一段空白是前半季長達三個月的傷停，第二段空白則是首度復出後打得正順手，卻又硬生生地因疫情停賽五個月。雖說這多出來的休息時間，讓傷後復出的他有更多餘裕來調整，但他畢竟是一個剛進入職業的年輕球員，想要調整好自己的節奏，並維持住高檔的個人狀況將是更形困難。

選秀狀元威廉斯在這個球季其實才出賽過19場，在經驗不足的情況下，球隊應該不敢冒然給他太多工作和壓力。 美聯社資料照片

至於兩難，則是鵜鶘要在威廉森及英格倫當中擇一做為球隊攻擊重心。這兩人無論身材及打法都不同，但對球隊來說都是最重要的得分主力。許多人認為鵜鶘已是威廉森的球隊，當然該以他為核心發起進攻，利用他過人的身材及體能，在內線取得優勢。但也有人認為球隊應該繼續以英格倫為主，畢竟他是這個球季的攻擊主軸，和威廉森相比，英格倫和隊友配合的時間更長，經驗也更豐富。

目前這兩人才合作了17場比賽，有了威廉森，對鵜鶘最大的改變就是內線得分的比重直升，成為聯盟前三名。至於對英格倫個人表現的直接影響，則是他的場均從25分下修到21分。不過，只要這兩人同時在場上，鵜鶘的進攻速度居然就能超過聯盟第一的公鹿。而英格倫及威廉森在攻防轉換時的得分排名，也都在聯盟前20名。從這一點看來，英格倫似乎已經配合威廉森做出了調整，讓球隊的戰力更強。或許仍由英格倫來主導陣地戰，然後藉由威廉森的內線牽制力，為鵜鶘拉出更多的外線空間，再由兩人共同打出更快速的攻防轉換，應該會是比較有利的戰略。

威廉森(左)與英格倫(右)的合作模式，對鵜鶘未來戰績將會有決定性的影響。 歐新社資料照片

無論鵜鶘總教練簡崔（Alvin Gentry）最終怎麼決定，接下來鵜鶘的復賽旅程都將非常有話題。首先，兩場指標性的戰役將在八月的一開始就接連上演。

在這八場例行賽當中，鵜鶘並沒有機會對上湖人，但在八月的第一場比賽就會對上洛城的另一支強隊快艇，接下來第二場則是對決目前佔據第八種子席次的灰熊。這兩場比賽當中，最受矚目的還是威廉森與莫蘭特（Ja Morant）兩位年度超級新人的對決，而這兩戰也是最能測試出鵜鶘究竟有多少斤兩的比賽。如果鵜鶘能在兵強馬壯的快艇手下贏得比賽，就能具備叫板湖人的氣勢；若能擊敗灰熊，則是宣示他們要擠下對手，吹響搶進季後賽的號角。

灰熊控衛莫蘭特獲得本季新人王頭銜應該是十拿九穩，他在復賽後與威廉森的對決將是精彩好戲。 美聯社資料照片

其次，光從鵜鶘的賽程來看，確實很有利於他們爭搶最後一席的季後賽資格。此次復賽的22支球隊，將先打8場例行賽確定種子順序，若是最終第9種子落後第8種子的場差不超過4場，這兩隊就要進行第8種子資格爭奪戰，第9種子必須連贏兩場才能晉級季後賽。在這樣特殊的復賽制度下，鵜鶘可說是最佔優勢的球隊之一。

目前排名不在前八種子之內的6支球隊之中，鵜鶘的八場例行賽的賽程可說是得天獨厚，因為他們的對手實在太弱，除了快艇和爵士之外，鵜鶘沒有任何勝率在五成以上的對手。無論是與他們戰績平手的國王，還是馬刺或巫師，這些球隊都受到疫情或傷病的嚴重影響，戰力大打折扣。鵜鶘之所以能取得這樣有利的賽程，主要是因為他們季初的賽程太硬，沒想到最後讓他們在復賽時受惠。從這一點看來，鵜鶘打進第8種子資格戰應該不成問題。

最後，則是鵜鶘有可能在今年就上演「王子復仇記」。英格倫、鮑爾（Lonzo Ball）和哈特（Josh Hart）這些曾被視為湖人王儲的新秀，全在戴維斯（Anthony Davis）的交易案當中被廢儲，一路打包送到南疆。若是鵜鶘真的打進季後賽，那麼他們第一輪的對手就極有可能是湖人。這樣的安排確實非常宿命，原先洛城寄望的年輕新秀幾乎全數被送往紐奧良去換戴維斯，而今，這支「小湖人」有機會證明湖人的管理組是錯的。雖然鵜鶘翻盤的機會不大，但這個可能的看點卻是值得期待。

面對詹姆斯(左)+戴維斯(右)的超強組合，鵜鶘若能打進季後賽可能也是馬上被橫掃，不過美國現在疫情嚴重，說不定就可能有爆冷出現。 美聯社資料照片

話雖如此，仍有許多專家並不看好鵜鶘，認為這一年就是陪公子讀書，而這公子就是威廉森。等他養好了傷，累積了經驗，和隊友磨合得更好了之後，再從下一季出發。然而，因為新冠肺炎的關係，原本所有的調整計畫都亂了調，聯盟拖到了夏季才復賽，因此鵜鶘也等同是提早開始準備下一季。即使鵜鶘無法在這次復賽中逆勢搶下季後賽席次，但若能打出意外的成效，甚至是提早打出球隊的問題，讓他們接下來能夠對症下藥去解決，對於這支年輕新軍未來的整合都將有莫大的幫助。