快訊

輪胎大廠作業員站吃便當顧生產線 雲縣府介入調查

SRC案7罪名成立 馬來西亞前總理納吉被判入獄12年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／無緣復賽 40歲加索喜迎第一個孩子

聯合新聞網 / 綜合報導
40歲的加索喜迎第一個孩子。 路透
40歲的加索喜迎第一個孩子。 路透

40歲的加索(Pau Gasol)雖無緣NBA復賽，不過，他向球迷宣布一個好消息，他要當爸爸了！

加索在個人IG及推特上傳一張與孕妻的合照，並寫著，「我們無比激動，很快將迎來一位家庭新成員。麥克唐奈兒將會成為最棒的母親。這將會帶領我們前往一段全新的旅程。」

加索是在去年與妻子麥克唐奈兒(Catherine McDonnell)在西班牙結婚，這個月是他們結婚周年，傳出將迎接孩子的好消息，也讓球迷送上祝福。

加索本季雖加盟拓荒者，但遭到釋出後，目前仍無下家，傳出他會回西班牙打球，尚無要退休的打算。

加索2009、2010年與布萊恩(Kobe Bryant)在湖人合作奪冠的情誼，使得他們兩人成為莫逆，加索2014年轉戰公牛後仍保持與布萊恩好友關係。今年布萊恩意外過世，他一直與布萊恩家人互動，令人外界相當感動(分享加索暖心一面 凡妮莎：布萊恩家女孩都愛你)，最近，加索在IG限動上傳看布萊恩遺作「GEESE ARE NEVER SWANS」(鵝絕不是天鵝)新書的照片，來幫助布萊恩妻子凡妮莎宣傳。

加索看著布萊恩遺作。 擷圖自加索IG限時動態
加索看著布萊恩遺作。 擷圖自加索IG限時動態

結婚 西班牙 Instagram

相關新聞

尼克想要重生 鐵血教頭鍚柏杜真能救火？

紐約尼克2013年到2020年七個賽季換過六個教練，正牌四個代理兩個，教練耗損率NBA第一。從伍德森、費雪，再到霍納塞克、費茲代爾，其中伍德森、霍納塞克、費茲代爾三名教練評價都不差，但他們都救不了尼克

NBA／史密斯飆6記三分轟退巫師 詹皇讚嘆老搭檔

一口氣讓3大主力休息，詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）與庫茲瑪（Kyle Kuzma）都作壁上觀，湖人今日（28號）靠奇兵發揮，照樣以123比116戰勝巫師，替

NBA／無緣復賽 40歲加索喜迎第一個孩子

40歲的加索(Pau Gasol)雖無緣NBA復賽，不過，他向球迷宣布一個好消息，他要當爸爸了！ 加索在個人IG及推特上傳一張與孕妻的合照，並寫著，「我們無比激動，很快將迎來一位家庭新成員。麥克

NBA／圓員工變老闆夢 傳艾佛拉諾也有意拉金主買灰狼

2018年還有出賽紀錄且本季前還有參加過火箭試訓，34歲的艾佛拉諾（Arron Afflalo）如今有機會一舉由員工變老闆，《美聯社》報導，他正計畫找來其他投資人一起出價買下近來被傳可能出售的灰狼。

NBA／挺女籃選手行使罷賽權 厄文自掏腰包給資助

過去曾經號召大批球員針對復賽立場進行內部討論，籃網球星厄文（Kyrie Irving）當時表態，認為該罷賽讓黑人平權運動不至於失焦，如今他也身體力行自掏腰包，撥出150萬美元給行使罷賽權利的WNBA球

NBA／三分球成新進攻武器 艾頓：我有出手綠燈

中鋒艾頓（Deandre Ayton）整個新秀賽季只有4次三分出手，今年在疫情停擺前也只有3次，且7次出手通通落空，不過他指出過去4個月以來勤練外線，希望把三分球變成自己新的進攻武器，而效果在這幾天的

NBA／家鄉美足隊伍獻敬意 訓練設施列布萊恩10條準則

美足NFL隊伍費城老鷹在訓練設施將一處牆面設計為紀念已逝球星布萊恩（Kobe Bryant），上頭不但有布萊恩穿著老鷹球衣黑白照片，也列了他的10條準則時時提醒球員不斷精進自我。 10條準則分別

NBA／歸隊後坦言曾一度確診 火箭前鋒躺了快10天

NBA球員感染新冠肺炎多為無症狀者，不過最新自行公開確診消息的巴阿穆鐵（Luc Mbah a Moute）卻是例外，他自曝整整躺了10天，狀況才慢慢好轉。 「我確診了，事實上我出現症狀且躺了大概

NBA／貝佛利返抵迪士尼園區 快艇再有2員戰力回歸

威廉斯（Lou Williams）由於請假外出期間亂跑，導致隔離期由原本最短4天延長為10天，讓他最少得缺席快艇重啟賽季最初2戰，不過好消息是球隊近日也陸續有其他球員回歸。 幾天前抵達奧蘭多的中

NBA／威廉森預計周四回歸訓練 重啟首戰出賽狀況未明

先前為了處理家中發生急事而離開迪士尼園區，鵜鶘菜鳥威廉森（Zion Williamson）返回後，聯盟宣佈必須接受4天隔離期才能正式回歸賽場。 副總裁葛里芬（David Griffin）今日（2

NBA／雷納德還在找進攻感覺 快艇晚節不保遭國王逆轉

前場迎回傷癒的先發後衛福克斯（De'Aaron Fox），國王今日（28號）再添一員戰力回歸，一度確診前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）也順利出賽，球隊最終靠第4節強勢表現，以106比102

NBA／安戴托昆波孤掌難鳴 瑞迪克單節飆20分射下公鹿

即使有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）展現衛冕MVP氣勢，單場猛轟30分且更在罰球線上有15罰12中的高水準演出，公鹿今日（28號）仍不敵下半場越戰越勇的鵜鶘，終場以103比1

熱門新聞

動滋券8組亂數出爐 中籤率5成7為三券最低

動滋券抽籤結果出爐 身分證尾碼4僅7％中籤最低

直播／超過七百萬人登記！動滋券抽籤 國手來「摸一把」

動滋券抽籤結果出爐！近6成民眾想買球鞋、運動用品

NBA／史密斯飆6記三分轟退巫師 詹皇讚嘆老搭檔

日職／山崎從魔神變凡人 侍JAPAN多人失常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。