NBA／無緣復賽 40歲加索喜迎第一個孩子
40歲的加索(Pau Gasol)雖無緣NBA復賽，不過，他向球迷宣布一個好消息，他要當爸爸了！
加索在個人IG及推特上傳一張與孕妻的合照，並寫著，「我們無比激動，很快將迎來一位家庭新成員。麥克唐奈兒將會成為最棒的母親。這將會帶領我們前往一段全新的旅程。」
加索是在去年與妻子麥克唐奈兒(Catherine McDonnell)在西班牙結婚，這個月是他們結婚周年，傳出將迎接孩子的好消息，也讓球迷送上祝福。
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No podemos estar más felices de añadir un nuevo miembro a nuestra familia muy pronto! Vas a ser la mejor madre @catmcdonnell7. La vida está a punto de llevarnos por una nueva aventura maravillosa. Te quiero! ❤️ #BebéGasolEnCamino We are beyond excited to be adding a new member to our family soon! You are going to be the best mom @catmcdonnell7. Life is about to take us on a whole new adventure! Love you 😍#BabyGasolOnTheWay 👶🏼❤️
加索本季雖加盟拓荒者，但遭到釋出後，目前仍無下家，傳出他會回西班牙打球，尚無要退休的打算。
加索2009、2010年與布萊恩(Kobe Bryant)在湖人合作奪冠的情誼，使得他們兩人成為莫逆，加索2014年轉戰公牛後仍保持與布萊恩好友關係。今年布萊恩意外過世，他一直與布萊恩家人互動，令人外界相當感動(分享加索暖心一面 凡妮莎：布萊恩家女孩都愛你)，最近，加索在IG限動上傳看布萊恩遺作「GEESE ARE NEVER SWANS」(鵝絕不是天鵝)新書的照片，來幫助布萊恩妻子凡妮莎宣傳。
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