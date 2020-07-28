快訊

雨彈升級！18縣市豪雨大雨特報 嘉義達豪雨等級

我增5境外移入新冠肺炎 4例來自菲律賓、1例香港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球／紀念嘉中老教頭 首屆王輝盃72隊嘉義開打

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
第一屆王輝盃全國籃球賽今天起一連五天在嘉義市盛大開打。圖／王輝盃大會提供
第一屆王輝盃全國籃球賽今天起一連五天在嘉義市盛大開打。圖／王輝盃大會提供

第一屆王輝盃全國籃球賽今天起一連五天在嘉義市盛大開打，上午舉行盛大開幕式，嘉義市長黃敏惠歡迎全國籃球迷到現場、或透過賽事直播欣賞精采球賽，賽事發起人姜豐年表示，這項紀念王輝教練的賽事，144場賽事都有即時數據與直播，為台灣籃球賽樹立了高門檻。

來自全台各地的籃球勁旅上午齊聚嘉義高中樹人堂，嘉義市「勇媽市長」黃敏惠團隊與十多位嘉義市議員、議長莊豐安、立委王美惠與支持賽事的各合作夥伴代表等都到場力挺，在嘉義高中服務超過26年的教練王輝年初辭世，他的兒女今天也代表出席開幕式，接受大家對王輝教練的致敬。

嘉義市長黃敏惠特別指出王輝盃的教育意義，感謝王輝栽培出歷屆優秀子弟，回饋嘉義，她說：「嘉義市將持續支持像籃球這樣重視團隊精神的運動，歡迎今天起一連五天，全國球迷一起來欣賞高水準的王輝盃。」

王輝盃籌委會由劉祖壽擔任會長，副會長姜豐年自就讀嘉義高中時期接觸籃球、建立自信，第一屆王輝盃在網站、即時數據與直播上都很用心，賽事高度數位化，他說：「大家都說我把資源投入在北部，今年初王輝教練辭世，我就決心一定要回嘉義舉辦王輝盃，相信會為台灣的全國籃球賽事樹立高門檻」。

第一屆王輝盃全國籃球邀請賽，包括大專、高中甲乙組與國中甲乙組共72隊參賽，賽事今起至8月1日，在嘉義市包括嘉義高中在內的四地球場舉行。

延伸閱讀

老舊眷村診療所化身貓頭鷹小屋 成嘉義市打卡景點

嘉市彩齡夢享館 讓婦女喘息

總統嘉義「振興之旅」 黃敏惠促兌現鐵路高架中央埋單

嘉市鐵路高架化地方零自籌款 總統承諾研議

相關新聞

尼克想要重生 鐵血教頭鍚柏杜真能救火？

紐約尼克2013年到2020年七個賽季換過六個教練，正牌四個代理兩個，教練耗損率NBA第一。從伍德森、費雪，再到霍納塞克、費茲代爾，其中伍德森、霍納塞克、費茲代爾三名教練評價都不差，但他們都救不了尼克

NBA／史密斯飆6記三分轟退巫師 詹皇讚嘆老搭檔

一口氣讓3大主力休息，詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）與庫茲瑪（Kyle Kuzma）都作壁上觀，湖人今日（28號）靠奇兵發揮，照樣以123比116戰勝巫師，替

NBA／雷納德還在找進攻感覺 快艇晚節不保遭國王逆轉

前場迎回傷癒的先發後衛福克斯（De'Aaron Fox），國王今日（28號）再添一員戰力回歸，一度確診前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）也順利出賽，球隊最終靠第4節強勢表現，以106比102

NBA／安戴托昆波孤掌難鳴 瑞迪克單節飆20分射下公鹿

即使有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）展現衛冕MVP氣勢，單場猛轟30分且更在罰球線上有15罰12中的高水準演出，公鹿今日（28號）仍不敵下半場越戰越勇的鵜鶘，終場以103比1

NBA／金塊多位戰將歸隊 捨棄天龍陣卻拆不穿魔術

前鋒艾薩克（Jonathan Isaac）本已宣佈賽季報銷，如今因疫情導致延賽讓他因禍得福，今日（28號）首度復出在短短7分鐘就猛攻13分、7籃板，此外魔術也在此役迎回佛爾茲（Markelle Ful

籃球／紀念嘉中老教頭 首屆王輝盃72隊嘉義開打

第一屆王輝盃全國籃球賽今天起一連五天在嘉義市盛大開打，上午舉行盛大開幕式，嘉義市長黃敏惠歡迎全國籃球迷到現場、或透過賽事...

NBA／爵士壓制籃網 克勞佛還等不到上場機會

前一戰曾以9投8中的高效摘下21分，戈貝爾（Rudy Gobert）今日（28號）再肆虐禁區，貢獻全隊最高20分，助爵士終場以112比107擊敗籃網。 爵士3主力上半場表現皆相當出色，戈貝爾宰制

NBA／忘記要檢測 波爾辛吉斯缺賽原因很烏龍

ＮＢＡ熱身賽持續進行，但拓荒者隊明星後衛里拉德和七六人隊當家中鋒安比德昨天都因養傷缺賽，獨行俠隊明星波爾辛吉斯昨天缺陣原...

NBA／歐拉迪波復賽態度搖擺 球評：想起雷納德與馬刺

本來提前宣佈自己不會參與復賽，歐拉迪波（Victor Oladipo）隨隊訓練後態度轉彎，且熱身賽2場下來也證明自己狀態不錯，只是他似乎不急於把話說死，指出還沒作出參不參與復賽的決定。 這搖擺不

NBA／被評最偉大體系型球員 柯瑞輕鬆幽默態度回應

《ESPN》媒體人瓊斯（Bomani Jones）日前上節目時表示，他認為柯瑞（Stephen Curry）史上最偉大的「體系型」球員，而柯瑞本人顯然也聽到這個說法，最新1則推特發文中就以此幽了一默。

NBA／傳有興趣交易拉文 籃網與尼克進行背景調查

據《SNY》記者貝格利（Ian Begley）表示，針對交易公牛球星拉文（Zach LaVine）的可能，尼克與籃網都進行過了背景調查。 對積極想拉攏明星加入的尼克而言，紐約記者也多次想把幾位明

NBA／諾維茨基勝歐拉朱萬？史密斯不認同網路排名

湖人後衛史密斯（J.R. Smith）日前透過推特表示，他在網路上看到一份來自《ESPN》的「世界體育中心」的排名，評比非美國本土出身的NBA球員前10強，其中第1給了諾維茨基（Dirk Nowitz

熱門新聞

棒球／曾仁和也來了 11名旅美球員投入對抗賽

NBA／史密斯飆6記三分轟退巫師 詹皇讚嘆老搭檔

日職／山崎從魔神變凡人 侍JAPAN多人失常

中職／訓練沒有假期 自律的優秀球員林逸達

MLB／馬林魚大規模染疫 大聯盟打算照打

中職／隔離餐餐都吃雞排 高須洋介等林恩宇來電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。