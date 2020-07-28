籃球／紀念嘉中老教頭 首屆王輝盃72隊嘉義開打

第一屆王輝盃全國籃球賽今天起一連五天在嘉義市盛大開打，上午舉行盛大開幕式，嘉義市長黃敏惠歡迎全國籃球迷到現場、或透過賽事直播欣賞精采球賽，賽事發起人姜豐年表示，這項紀念王輝教練的賽事，144場賽事都有即時數據與直播，為台灣籃球賽樹立了高門檻。

來自全台各地的籃球勁旅上午齊聚嘉義高中樹人堂，嘉義市「勇媽市長」黃敏惠團隊與十多位嘉義市議員、議長莊豐安、立委王美惠與支持賽事的各合作夥伴代表等都到場力挺，在嘉義高中服務超過26年的教練王輝年初辭世，他的兒女今天也代表出席開幕式，接受大家對王輝教練的致敬。

嘉義市長黃敏惠特別指出王輝盃的教育意義，感謝王輝栽培出歷屆優秀子弟，回饋嘉義，她說：「嘉義市將持續支持像籃球這樣重視團隊精神的運動，歡迎今天起一連五天，全國球迷一起來欣賞高水準的王輝盃。」

王輝盃籌委會由劉祖壽擔任會長，副會長姜豐年自就讀嘉義高中時期接觸籃球、建立自信，第一屆王輝盃在網站、即時數據與直播上都很用心，賽事高度數位化，他說：「大家都說我把資源投入在北部，今年初王輝教練辭世，我就決心一定要回嘉義舉辦王輝盃，相信會為台灣的全國籃球賽事樹立高門檻」。

第一屆王輝盃全國籃球邀請賽，包括大專、高中甲乙組與國中甲乙組共72隊參賽，賽事今起至8月1日，在嘉義市包括嘉義高中在內的四地球場舉行。