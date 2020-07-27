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夢想大聯盟U15青少棒賽開打 24隊台東爭霸

中央社 / 記者謝靜雯台北27日電

夢想大聯盟U15棒球邀請賽今天開打，共24支青少棒隊齊聚，國中硬式聯賽前3名球隊台東體中、中山、卑南，及今年獲U15世界盃中華組訓權的忠孝國中皆參賽，將高強度比賽帶入台東。

2020年夢想大聯盟U15棒球邀請賽今天於台東體中開打，東部是台灣棒球員重要人才庫，但因為地理環境限制，外出比賽經費嚇人，球員資質佳但臨場經驗不足，缺少高張力比賽磨練是許多東部基層教練時常提到的問題。

此次比賽由台東體中舉辦，教育部體育署補助經費，希望將高強度比賽帶入東部，讓東部球員在家比賽，不因為經費問題，必須選擇性參賽失去高張力比賽磨練的機會。

此次總計24支球隊參賽，預賽分4組舉行，分組第1名晉級4強，冠軍將於8月7日出爐；參賽球隊實力整齊，108學年度國中棒球聯賽（硬式組）前3名球隊都有參賽，季軍卑南國中今年也拿下LLB次青少棒賽中華隊組訓權，但因疫情比賽沒能打成。

今年拿下U15世界盃棒球賽中華隊組訓權的高雄忠孝國中，總教練倪國展也率隊參賽。地主台東體中此次分3隊參賽，分為東體紅隊、東體白隊，另外還有高一球員組成的東體隊；台東體中也在剛落幕的紅葉盃棒球菁英賽拿下青少棒組冠軍。

今天首日賽程卑南國中與中山國中交手，中山首局靠著保送、安打、高飛犧牲打先馳得點，卑南2到4局、局局得分，黃宇耀單場3安，是攻勢串聯關鍵，2局敲出二壘打，跑回球隊追平分，3局再敲二壘打，一棒送回3分，幫助球隊超前比數，4局再敲安打；卑南終場以8比1拿勝。

東體紅隊今天首戰與民和國中交手，兩隊6局上半打完戰成6比6平手，東體紅隊6局下半靠著接連2支安打拿下致勝分，終場以7比6拿勝。

東體白隊首戰與中興國中交手，東體白隊比賽後半段牛棚崩盤，6局一口氣失掉8分，終場以4比11吞敗。

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