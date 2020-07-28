尼克想要重生 鐵血教頭鍚柏杜真能救火？

紐約尼克2013年到2020年七個賽季換過六個教練，正牌四個代理兩個，教練耗損率NBA第一。從伍德森、費雪，再到霍納塞克、費茲代爾，其中伍德森、霍納塞克、費茲代爾三名教練評價都不差，但他們都救不了尼克。尼克風風雨雨這些年，扶不起來重建失靈，尼克老闆和管理階層欠缺耐心和運氣，另外就是球隊文化每況愈下，沒有帶隊球星，缺少主宰力是致命關鍵。

尼克老闆7月26日決定以五年合約簽下前公牛、灰狼教練鍚柏杜，看戲的多過看好的很多倍。這很有趣。

尼克老闆多蘭近年換教練像換手機一樣頻繁，他在新冠肺炎康復之後，決定讓錫柏杜來試試。 歐新社資料照片

鍚柏杜是一名什麼樣的教練？

鍚柏杜師承小范甘迪，1996-2004曾是尼克助理教練，對尼克文化和紐約非常了解。鍚柏杜是工作狂，重視防守+紀律，以嚴苛訓練和一絲不苟要求著稱，當年執教公牛，錫柏杜鐵血防守，擅長打出控制節奏低比分比賽， 曾經是當代NBA「顯學」。

錫柏杜師承小范甘迪，建立防守體系和鐵血紀錄，帶隊能力和戰績效果不錯。但錫柏杜用人謹慎，輪換保守，這一點跟小范甘迪又不一樣。

鍚柏杜(右)師承小范甘迪，但在2014年世界杯籃球賽期間，他也曾擔任美國男籃K教練(左)的助理教練。 歐新社資料照片

錫柏杜執教灰狼三年，2019年1月因戰績不佳被灰狼開除，但錫柏杜擅長調教防守形象和執教風格還是很受外界肯定。

執教公牛成功，但從輝煌趨於平凡。執教灰狼完全失敗，攻防、用人、球星都沒能發揮作用，最著名的防守更是砸了招牌，鍚柏杜完全沒能建立灰狼球隊文化和防守，最終甚至失去球員信任，被球隊開除。

過去10年錫柏杜執教形象優質，重視防守，擅長建立防守體系，但公牛和灰狼最都沒能取得成功。為什麼？

NBA最近幾年出現許多優質、被低估、名不見經傳一線教練。暴龍諾斯是代表，防守一流，用人、挖掘球員潛能都讓人驚艷。灰熊教練簡金斯非常神奇，用兵如神，攻防一體，能取得球員信任。塞爾蒂克教練史蒂文斯已經得到各種肯定，不論是戰術、用人、挖掘球員潛力、攻防均衡，史蒂文斯都贏得所有讚譽。史蒂文斯唯一敗筆是不會帶球星，他和厄文的關係、互動、信任度，打亂塞爾蒂克兩年布局。

諾斯在暴龍當了5年的助理教練，被扶正的第一個球季就帶隊拿下NBA總冠軍，能獲得球員的信任與配合是很大的關鍵。 歐新社資料照片

在諾斯、簡金斯和史蒂文斯三人身上可以看見幾個NBA成功執教經驗。第一是掌握有限資源，建立防守，第二是取得球員信任，充分挖掘球員潛能，第三是跟超級球星互動良好，逐漸建立球隊文化，凝聚團隊戰力。

鍚柏杜在公牛、灰狼八年執教經歷和成就都是從高而低，過去三年在灰狼是徹底失敗，他不但沒能幫助灰狼建立防守，形成文化，他跟幾名球星相處和溝通，也沒有獲得成功。更慘的是，錫柏杜完全沒有挖掘出任何一名可用之兵，為球隊提升陣容深度。

尼克現在需要的就是培養年輕球員，建立防守和球隊文化，同時贏得球員信任，未來1-2年在自由球員市場搶一、兩個球星，完成重建布局。

從公牛到灰狼錫柏杜並不擅長創造，更不懂挖掘新人潛能，他就像一具喜歡超載的戰術和訓練機器，少了人性，少了彈性，更少了一分彼此的信任。

錫柏杜(左)不懂挖掘新人潛能，像是歐洲籃球名將米羅蒂奇(中)在他手下時並沒有很好的發揮。 歐新社資料照片

錫柏杜仍是一名公認好教練，但他似乎並不適合重建和沒有超級球星的球隊，也不適合年輕球隊，紐約尼克把未來五賭在錫柏杜身上，大蘋果球迷和媒體應該是喜憂各半，因為未來重建之路並不明朗，也不是那麼樂觀。

當初放下名氣、形象找教練的塞爾蒂克、暴龍、灰熊都獲得成功，找到伯樂帶千里馬，成功重建球隊。尼克決定用五年簽下防守和紀律專家，名氣也不小的錫柏杜，這步棋、這齣戲，為NBA復賽帶來最新戲碼和故事，也會讓紐約這支球隊不再失去媒體聚焦。

現在為錫柏杜和尼克評價都還太早，只能祝紐約好運。