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NBA／請假去跑趴？快艇威廉斯被查

聯合報 / 記者曾思儒／綜合報導
ＮＢＡ復賽在即。 （美聯社資料照片）
ＮＢＡ復賽在即。 （美聯社資料照片）

快艇隊昨天熱身賽在人力吃緊下以一○五比一○○逆轉巫師隊，但主將之一的威廉斯傳出告假離隊卻參加私人派對，返回復賽地點奧蘭多迪士尼園區後的隔離期可能拉長，能否如期參加卅一日和湖人隊的「洛城內戰」打上問號。

ＮＢＡ訂卅一日正式重啟賽程，為避免成新冠肺炎防疫破口，聯盟將迪士尼打造成「泡泡」式園區，訂下許多防疫規定，但威廉斯以參加好友父親告別式為由告假離開，之後卻出現在一張背景是俱樂部的照片上。

威廉斯事後雖解釋，他只是去亞特蘭大一間喜愛的餐廳用餐，並沒參加聚會，聯盟仍介入調查他的行蹤。根據ＮＢＡ規定，威廉斯離開園區後每天都要進行新冠肺炎檢測，之後至少要進行四天隔離，若是聯盟傳染病專家建議拉長隔離期，時間可能延長到十天。

快艇教頭瑞佛斯坦言，不樂見威廉斯疑似參加聚會的照片出現，「但他會回到這裡，我能說的只有這些。」且除威廉斯，哈瑞爾和貝佛利也還沒和快艇隊友會合，昨天快艇只有十人面對巫師，卅一日正式復賽是否能全員到齊，瑞佛斯也不敢掛保證。

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