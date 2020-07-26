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國泰NBA3x／吳沛嘉+雙洋將 世新組最強內線

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
世新大學阿巴西（中）和丹尼爾（右）聯手。記者曾思儒／攝影
世新大學阿巴西（中）和丹尼爾（右）聯手。記者曾思儒／攝影

2公尺長人吳沛嘉從輔仁大學轉到世新大學，搭配世新原本的外籍雙洋將丹尼爾和沙巴斯汀，以及本土的「白豬」尤楚翔，組成高度傲人的禁區4塔，塞內加爾籍洋將阿巴西操著流利中文笑說：「世新內線沒人守得住！」

U17世青國手吳沛嘉5月加入世新訓練，今天國泰NBA3x是他轉學後第一場正式比賽，他和阿巴西、丹尼爾及後衛陳建銘組隊，第一場雖遭對手「絕殺」，但自評和新隊友磨合愈來愈到位，實戰也是和隊友加速熟悉的方式。

吳沛嘉提到，新團隊有兩名外援坐鎮禁區，增加許多高低配合的打法，他開玩笑說：「球往裡面丟就對了。」加入新團隊，他表示教練團還沒特別給他任務或設定，把自己狀況調整好是當前目標，「目前還在適應中，還沒完全進入世新的系統。」

奈及利亞的丹尼爾和沙巴斯汀身高各有208公分和198公分，加上超過2公尺的吳沛嘉和197公分的尤楚翔，世新高度成109學年挑戰UBA公開男一級舞台優勢，今天也現身國泰NBA3x賽場的世新教頭吳昆典認為，內線身材的確是球隊長處，但丹尼爾和沙巴斯汀球齡都不長，吳沛嘉也還沒完全融入，時間是最好「催化劑」。

世新新成員今天透過3對3增加實戰經驗，暑假預計再參加兩天後開打的王輝盃和下月的菁英盃，之後計畫自辦賽事邀請北部球隊與會，在「防疫下半場」持續為新球季準備。

世新大學奈及利亞籍洋將丹尼爾。記者曾思儒／攝影
世新大學奈及利亞籍洋將丹尼爾。記者曾思儒／攝影
吳沛嘉（右）轉學世新後，首度代表新學校出賽。記者曾思儒／攝影
吳沛嘉（右）轉學世新後，首度代表新學校出賽。記者曾思儒／攝影

吳沛嘉 NBA

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