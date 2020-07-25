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NBA／衛少確診後首戰 火箭主帥讚強壯又靈敏

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
衛斯特布魯克熱身賽首戰小試身手，上場16分鐘拿下10分9籃板。 截圖自火箭官方推特
衛斯特布魯克熱身賽首戰小試身手，上場16分鐘拿下10分9籃板。 截圖自火箭官方推特

儘管球隊雙星之一的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），因為日前一度被驗出新冠肺炎確診，直到四天前才正式與球隊會合，但休士頓火箭隊在今天的復賽前首場熱身賽中仍與衛冕軍多倫多暴龍一路拉鋸，不過板凳球員卻在末節熄火，終場以83：94不敵暴龍。

NBA復賽賽季將在31日登場，而參賽的22支球隊也在前三天的熱身賽中陸續登場，其中在各隊陸續前往奧蘭多迪士尼前，傳出陣中主力球星衛斯特布魯克被檢驗出陽性反應的火箭也在今天出賽，包括四天前才解除隔離報到的衛斯特布魯克也都以先發身份登場。

火箭在本場比賽再度排出死亡五小陣容，其中球隊一哥哈登（James Harden）貢獻24分10助攻，衛斯特布魯克則是小試身手上場16分鐘拿下10分9籃板，不過暴龍今天替補球員表現更加出色，得分是火箭板凳群的近一倍，終場暴龍就以11分差距。

雖然球隊以輸球收場，但哈登在賽後坦言目前團隊正維持良好的步調，「我認為我們的步伐很正確，並且得到了很多想要的投籃機會，同樣的我們在防守端也有不錯表現，這就是我們所想要的。」

至於四天前才到奧蘭多與球隊會合的衛斯特布魯克，雖然兩天前才首度練球，不過進攻手感同樣不差，火箭主帥丹東尼（Mike D’Antoni）說：「他看起來仍舊相當靈敏、強壯，不是嗎？我認為我們今天在球的流動上做得很棒，雖然他投丟了幾球，但這對我們來說是很棒得進展。」

衛斯特布魯克 暴龍 哈登

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