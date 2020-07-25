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國泰NBA3x／最愛渡嘉敷來夢 陳昱潔的旅日夢因疫暫延

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
陳昱潔（右）目前已隨台師大女籃隊練球，並希望在未來赴日求學。記者劉肇育／攝影
陳昱潔（右）目前已隨台師大女籃隊練球，並希望在未來赴日求學。記者劉肇育／攝影

儘管在高中生涯最後一年未能幫助南山高中完成二連霸，讓陳昱潔留下了些許遺憾，不過這並未改變她對於未來籃球發展的計畫，目前已經跟隨台師大隊練球的她透露，希望能在大三、大四時透過交換學生方式前往日本就學和打球。

身高180公分的陳昱潔，是南山高中過去三年最倚重的禁區長人，而且還有優異的三分球投射能力，讓她高中剛畢業在日前就被WSBL中華電信隊選入保留名單中，展現對於她的高度期待。

不過陳昱潔在今天參加「國泰NBA3x」賽事時表示，目前仍計畫在大學打滿四年後才會到更高層級的WSBL舞台出賽，但她也透露希望能在大三、四時透過交換學生方式前往日本求學和打球，「之前有去過日本移訓，也曾到過日本比賽，很喜歡那邊打球的風格，尤其日本的中鋒也都有外線能力，希望能到那邊學些東西。」

陳昱潔透露，原本希望高中畢業後就赴日求學，不過受到疫情影響只能暫延計畫，她也希望在UBA的前兩年能夠好好加強自己，在做好準備後再赴日。

談到自己最喜歡的日本球員時，她則是點名具有WNBA資歷的美日混血中鋒渡嘉敷來夢，「因為我跟她打相同位置，她的打法相當聰明，不會侷限於得分，也會為隊友製造機會。」

南山高中 WSBL NBA

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