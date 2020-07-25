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NBA／穆雷瘋高爾夫耽誤比賽 造就金塊首戰「死亡五大」

聯合新聞網 / 綜合報導
金塊主力後衛穆雷據傳因打高爾夫球過度，導致缺席比賽。 美聯社
金塊主力後衛穆雷據傳因打高爾夫球過度，導致缺席比賽。 美聯社

金塊熱身首戰出怪招，本應是先發後衛的穆雷（Jamal Murray），意外不在先發名單內，最後球隊端出比76人還極端的「死亡五大」，而穆雷缺席的原因竟是高球打太兇。

穆雷突然休兵，據金塊熱身賽賽事主播說法，歸咎於穆雷在迪士尼復賽園區迷上高爾夫球，熱身賽開始前來回打了太多次高爾夫，結果導致身體太累，不得不休息再戰。

雖此一說法不無可能，畢竟高爾夫的難度不小，一個不小心很可能導致大小不等的傷勢，只不過賽事主播在轉播時略帶搞笑語氣，氣氛也較不嚴肅，因此穆雷未上場比賽或許另有原因。

若打高爾夫過頭一事屬實，穆雷這種為了娛樂消遣而耽誤比賽的行為，勢必受到嚴重譴責，甚至再度對個人形象造成損害。

主播 迪士尼

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