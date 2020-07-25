NBA／76人主帥籲轉播加虛擬球迷 西蒙斯盼還有噓聲

場邊靜悄悄的NBA熱身賽，讓些球員不太習慣，費城76人主帥布朗就認為，轉播應加入「虛擬球迷」來讓畫面更好看，而自家球星西蒙斯則加碼：「還有噓聲。」

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，NBA自3月中起宣布停賽，為了讓復賽之路可以順利，因此聯盟把22支有望晉級季後賽的球隊，聚集在奧蘭多迪士尼世界重新開打，並採取閉門方式舉行比賽，盼藉此降低疫情傳染的風險。

少了球迷鼓譟，NBA的熱身賽場上顯得靜悄悄，就連密爾瓦基公鹿隊當家球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）都說，罰球時太安靜了，才讓他發現有些「不太尋常」。

今天76人進行首場熱身賽，球隊終場90比83擊敗灰熊，76人總教練布朗（Brett Brown）被問到，轉播時是否應該增設「虛擬球迷」時，他說：「我覺得有幫助，我認為會讓在家裡收看轉播的觀眾覺得更好看。」

除了虛擬球迷，76人球星西蒙斯（Ben Simmons）還加碼，認為應該加入「虛擬聲音」，比如說噓聲，「他們最好為我們加入噓聲，如果我們打得不夠努力，我們希望可以聽到噓聲」。

西蒙斯搞笑地表示，他不能接受螢幕上用複製貼上的球迷，來替代76人的球迷，而且沒有噓聲。