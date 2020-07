NBA／戰靴替遭槍殺女子發聲 詹皇：犯案的警察應被捕

美國黑人女性泰勒(Breonna Taylor)三月在家中遭警察槍殺,突如其來的意外,讓湖人球星詹姆斯(LeBron James)決定替泰勒的不幸發生。

詹姆斯今日熱身賽首戰對獨行俠,在御用戰靴後腳跟寫上#Justice4Breonna,希望整起事件能獲得更多重視,讓泰勒及其家屬能夠得到應有的正義。

詹姆斯更在賽後訪問時表示:「我們希望犯下罪孽的警察被捕。身為聯盟的代表人物,我希望泰勒的家人知道,還有肯塔基州的人知道,我們很難過,並且希望正義降臨。就是這麼一回事。對的理應不會錯,而錯的肯定不會變成的對。」

Lakers’ LeBron James on Breonna Taylor: “We want the cops arrested.” pic.twitter.com/TmMSYgoJQi