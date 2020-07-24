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NBA／戰靴替遭槍殺女子發聲 詹皇：犯案的警察應被捕

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯為意外遭槍殺的黑人女子泰勒發聲。 路透
詹姆斯為意外遭槍殺的黑人女子泰勒發聲。 路透

美國黑人女性泰勒（Breonna Taylor）三月在家中遭警察槍殺，突如其來的意外，讓湖人球星詹姆斯（LeBron James）決定替泰勒的不幸發生。

詹姆斯今日熱身賽首戰對獨行俠，在御用戰靴後腳跟寫上#Justice4Breonna，希望整起事件能獲得更多重視，讓泰勒及其家屬能夠得到應有的正義。

詹姆斯更在賽後訪問時表示：「我們希望犯下罪孽的警察被捕。身為聯盟的代表人物，我希望泰勒的家人知道，還有肯塔基州的人知道，我們很難過，並且希望正義降臨。就是這麼一回事。對的理應不會錯，而錯的肯定不會變成的對。」

除了在公開場合為泰勒一家人討公道，詹姆斯早在6天前便在個人Instagram上為泰勒的不幸深感歉意，寫下：「親愛的布倫那：『不好意思讓你等那麼久。』」，感嘆這個社會沒辦法載她有生之年，或是及早讓她的家人得到公平正義。

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So so so SORRY! 🤦🏾‍♂️ #JusticeForBreonnaTaylor🙏🏾❤️

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警察 Instagram

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