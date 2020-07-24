NBA／湖人首場沒球迷的比賽 詹姆斯：須自行創造能量

洛杉磯湖人隊在今天進行復賽前的首場熱身賽，雖然最終以104：108不敵達拉斯獨行俠隊，但球隊主力陣容幾乎都有雙位數得分進帳，而在NBA因役停賽前才加入的威特斯（Dion Waiters）、史密斯（J.R. Smith）也都有不錯的表現，其中過去曾跟詹姆斯（LeBron James）在騎士隊奪冠的史密斯就表示，希望能從防守做起來幫助球隊。

史密斯在去年7月被騎士釋出後就不斷在尋找新東家，並且在NBA停賽後與湖人達成簽約協議，與詹姆斯於洛杉磯再度聚首，而今天也是史密斯披上湖人戰袍後首度代表球隊參加熱身賽，他替補上陣15分鐘五次出手命中兩球，拿下6分、2助攻、1抄截的表現，對於在停賽期間加盟湖人，史密斯就曾表示希望用防守帶給球隊能量，「盡可能的去防守，然後在場上找到空檔、果斷出手，防守將會成為我留在場上的原因。」

而同樣首度代表湖人出賽的威特斯今天也有9分、3籃板進帳，且每當他進球時，湖人板凳區就會高喊他的綽號「起司（Cheese）」，團隊氣氛熱絡。

對於球隊合體後的第一場比賽，詹姆斯說：「我們有一個關係緊密的團隊，大家都充滿兄弟情誼，不僅在場上，在場外也關心著彼此。在這裡我們必須自己想辦法創造能量，因為我們都知道場邊不會有球迷，但他們仍在電視、平板、手機或是電腦前看著這場比賽，所以我們必須自行創造能量，讓團隊變得更好。」

詹姆斯在今天拿下12分、5助攻、3籃板，搭擋戴維斯（Anthony Davis）也有12分、2抄截演出，獨行俠則是以小柯瑞（Seth Curry）的23分表現最佳，「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）則有17分、13籃板演出，獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）雖然僅上場17分鐘，但就高效率的拿下14分、6助攻、5籃板。