NBA／甜瓜搶板後爆粗口 收音太清楚慘遭主播調侃
拓荒者球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）曾在搶籃板時報粗口，今天熱身賽對上溜馬，又上演同樣戲碼，只不過這次因為閉門比賽，收音好得不得了，讓髒話內容聽得更清楚，結果被主播調侃。
第一節還剩2分45秒的時候，安東尼抓下溜馬前鋒哈勒戴（Justin Holiday）三分未命中的籃板球，同時大喊：「我抓到了，他X的快走！」。安東尼明顯在示意隊友跑快攻，最終也確實得手2分，不過少了球迷，場內收音超清楚，髒話內容全都錄，連主播也忍不住吐槽：「他真的講得有夠大聲，聽得好清楚。」
針對球員在場上真性情的表現，聯盟總裁席佛（Adam Silver）曾考慮稍微延遲轉播，以防現場收音太清楚，讓場上球員垃圾話全被播出的情況發生。
"I got it, f**k outta here!"— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 23, 2020
- Carmelo Anthony 😤pic.twitter.com/0dE3W894ys
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