NBA／甜瓜搶板後爆粗口 收音太清楚慘遭主播調侃

拓荒者球星「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)曾在搶籃板時報粗口,今天熱身賽對上溜馬,又上演同樣戲碼,只不過這次因為閉門比賽,收音好得不得了,讓髒話內容聽得更清楚,結果被主播調侃。

第一節還剩2分45秒的時候,安東尼抓下溜馬前鋒哈勒戴(Justin Holiday)三分未命中的籃板球,同時大喊:「我抓到了,他X的快走!」。安東尼明顯在示意隊友跑快攻,最終也確實得手2分,不過少了球迷,場內收音超清楚,髒話內容全都錄,連主播也忍不住吐槽:「他真的講得有夠大聲,聽得好清楚。」

針對球員在場上真性情的表現,聯盟總裁席佛(Adam Silver)曾考慮稍微延遲轉播,以防現場收音太清楚,讓場上球員垃圾話全被播出的情況發生。

"I got it, f**k outta here!"



