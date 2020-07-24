NBA／詹皇熱身首戰積極發聲 大談種族議題還嗆川普無能

湖人今日對上獨行俠，進行疫情後首場熱身賽。雙星詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）雖沒打好打滿，但賽後話題性十足，不僅大談種族議題，更直接嗆川普無能。

湖人第一天打熱身賽，球星詹姆斯就積極運用聯盟這個大平台，對美國近期的種族社運發表看法，不只再度提及佛洛伊德（George Floyd）的不幸，也談到最近受害的黑人女性泰勒（Breonna Taylor）。

詹姆斯無奈感嘆：「只要你是黑人，每天醒來都得面對這樣的事實。很不幸我們在美國社會裡，沒有對等的權利。」

詹姆斯更補充：「2016年的時候，我們的總統是歐巴馬，現在發生的事我們也都知道了，有進步嗎？我想大家都不這麼認為，我們還有好長一段路要走。」此段發言被認為是在影射現任總統川普的無能。