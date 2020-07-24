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NBA／追憶「教皇」史隆 爵士特製球衣紀念豐功偉業
爵士名帥「教皇」史隆（Jerry Sloan）5月因帕金森氏症與路易氏體失智症引發的併發症不幸去世，享壽78歲。為紀念傳奇教頭，爵士球員將換上縫有「1223」字樣的特製球衣參與剩餘的賽事。
史隆闖蕩以教練身份闖蕩聯盟26年，執掌爵士兵符更是長達23年，期間戰績輝煌。包含例行賽及季後賽，史隆帶領球隊豪取1223場勝利，為NBA難得一遇的千勝教頭；除此之外，在史隆執教任內，爵士還是季後賽常客，20度打進季後賽。
這次爵士選擇在球衣繡上代表爵士任內總勝場數的1223，正是為了緬懷史隆，以及感謝他長年以來的豐功偉業。爵士老闆米勒（Greg Miller）就表示：「史隆將永遠存在爵士大家庭和所有球迷的心中，以這樣的方式紀念他再適合不過。他為爵士奉獻的一切是球隊歷史很重要的一部份。很期待在奧蘭多看到球員穿上繡有「1223」的球衣向他致敬。」
For Coach 💚— utahjazz (@utahjazz) July 21, 2020
We will wear a commemorative 1223 patch in honor of Coach Jerry Sloan for the remainder of the season.
𝙼𝙾𝚁𝙴 𝙸𝙽𝙵𝙾: https://t.co/X1JqkdltWq pic.twitter.com/BMeiOByfPY
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