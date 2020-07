NBA／追憶「教皇」史隆 爵士特製球衣紀念豐功偉業

爵士名帥「教皇」史隆(Jerry Sloan)5月因帕金森氏症與路易氏體失智症引發的併發症不幸去世,享壽78歲。為紀念傳奇教頭,爵士球員將換上縫有「1223」字樣的特製球衣參與剩餘的賽事。

史隆闖蕩以教練身份闖蕩聯盟26年,執掌爵士兵符更是長達23年,期間戰績輝煌。包含例行賽及季後賽,史隆帶領球隊豪取1223場勝利,為NBA難得一遇的千勝教頭;除此之外,在史隆執教任內,爵士還是季後賽常客,20度打進季後賽。

這次爵士選擇在球衣繡上代表爵士任內總勝場數的1223,正是為了緬懷史隆,以及感謝他長年以來的豐功偉業。爵士老闆米勒(Greg Miller)就表示:「史隆將永遠存在爵士大家庭和所有球迷的心中,以這樣的方式紀念他再適合不過。他為爵士奉獻的一切是球隊歷史很重要的一部份。很期待在奧蘭多看到球員穿上繡有「1223」的球衣向他致敬。」

