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NBA／沒觀眾罰球太安靜 字母哥覺得不尋常

中央社 / 台北24日電
公鹿頭號球星字母哥談熱身賽閉門打，感覺一切依舊正常，唯一讓他覺得有些不尋常的，是罰球時現場沒有觀眾鼓譟聲。 美聯社
公鹿頭號球星字母哥談熱身賽閉門打，感覺一切依舊正常，唯一讓他覺得有些不尋常的，是罰球時現場沒有觀眾鼓譟聲。 美聯社

NBA賽季因疫情中斷4個多月，密爾瓦基公鹿球星安戴托昆波終於回到了比賽場上，他感覺一切依舊正常，唯一讓他覺得有些不尋常的，是罰球時現場沒有觀眾鼓譟聲。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，NBA賽季被迫中斷4個多月，聯盟為復賽做準備，採「閉門」方式進行，讓22支有望晉級季後賽的球隊先各自進行3場熱身賽，公鹿今天面對陣容殘缺不整的聖安東尼奧馬刺，輕鬆以113比92拿下勝利。

公鹿全能球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），是本季年度MVP熱門候選人之一，他全場出賽近22分鐘，拿下最高的22分、4籃板、3助攻與3抄截，中鋒洛培茲（Brook Lopez）也有17分、4籃板與2阻攻。

「我感覺比賽就像過去一樣，沒什麼不一樣」，安戴托昆波透露，唯一讓他感覺不太尋常的地方，「只有一開始當我被犯規，我站上罰球線，現場卻超級安靜」。

不過安戴托昆波強調，也只有比賽剛開打的那一次罰球，讓他感覺比較特別，接下來很快他又進入熟悉的感覺，「很顯然我們暖機稍微慢了些，當我們開始跑起來、轉移球、投進籃、打出好的內容，那我們就能贏球」。

對於相隔4個多月的第一場比賽，安戴托昆波坦言：「我感覺有些累。」他強調，在季後賽前，他們還要面對2場熱身賽，以及8場例行賽，他希望盡快找回自己狀態，至少要能應付每場出賽35至40分鐘，還不會感覺疲倦。

公鹿 NBA 安東尼

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