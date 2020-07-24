保羅開啟雷霆重建序章 亞歷山大展現璀璨未來

一場換走鎮隊之寶衛斯特布魯克(Russell Westbrook)的交易案，一段保羅(Chris Paul)老船長帶領小將們的故事，一個用二當家喬治(Paul George)迎接未來少主的可能，持續創造驚奇的未完賽季，小市場的雷霆在本季表現如倒吃甘蔗。

雷霆戰績從去年10、11月的7勝11敗之後，12月開始球隊脫胎換骨，連續四個月勝率都在七成以上，在封關前十戰猛奪八勝，排名一路衝到西區第五。季前沒人料想的到，雷霆於徹底重建的狀況下，本賽季竟能繳出如此傲人戰績，基本上雷霆收穫豐厚，面對到復賽，他們沒有季後賽壓力，因疫情迫使改變的賽制，讓季後賽主場制優勢不在，追求戰績前四，並不是雷霆當前目標。接下來，年輕小將應當將本季的剩餘價值最大化，他們所跨出的每一步都是在吸收經驗。

這次復賽的推手之一，球員工會會長保羅，除了為復賽方案奔走之外，也以身作則帶領雷霆全隊在保持健康，無確診的狀態中前進奧蘭多迪士尼。主力輪替得到充分休息，連傷停許久的大鎖羅伯森(Andre Roberson)都極有可能復出，雷霆復賽之後的陣容更加完整、健康。

快艇前鋒羅伯森(左)自從2018年1月份髕韌帶撕裂後，因為復健不順，至今已經超過2年還沒能重返球場。 歐新社資料照片

保羅的回春 開啟雷霆本季驚奇序章

雷霆今年創造驚奇的關鍵之一，無非在三後衛戰術的運用。當35歲的保羅被認為已達生涯後期，左右戰局的能力將大不如前的同時，他卻在一支重建球隊中，不僅證明自己仍具有明星身價的回春表現，同時還帶領球隊闖進季後賽。在這個體系當中，保羅釋放許多球權給隊上後輩，經驗的傳承也是毫不吝嗇。

教練團的策略讓保羅在前三節適度保留體能、減少因持球控場造成的消耗，有助於保羅在第四節，甚至決勝時刻，還能擁有更充足的體力作戰，這對雷霆本季有許多球賽都和對手糾纏都最後一刻的習性來說特別重要。

通常年輕球隊最容易在關鍵時期群龍無首，或是犯下低級失誤等等，缺乏經驗的磨練。有保羅在比賽在倒數階段打得像巨星般的表現，不僅讓隊友安心，同時也能向保羅學習致勝關鍵的細節，這是一般重建球隊較難擁有的成長機會。

另外，在保羅指導下逐漸成熟的26歲施羅德(Dennis Schroder)、還有被視為球隊中興希望的22歲亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)都繳出生涯至今最精湛的成績單。三人之間沒有互斥、搶上場時間的問題，彼此信任，各司其職，創造了團隊最大效益。

施羅德(左)生涯在雷霆隊打替補控衛的第二個球季，陣中控球主力由衛斯特布魯克(左)換成保羅，施羅德的表現也大幅躍進，尤其是投籃準度有著驚人的提升。 歐新社資料照片

施羅德轉戰替補第二年 效率生涯之最

施羅德改打替補的第二季，逐漸適應雷霆球風，一改過去黏球毛病，且大幅提升投籃穩定度，締造個人7年來最有效率的生涯年。他的出手選擇變理想，跟保羅旁邊學習到更沉穩的解讀比賽，他的兩分球命中率46.8%，38.1%的三分球命中率，場均19分4.1助攻3.7籃板，都是生涯之最。

另外在防守端，他僅有6尺1吋，172磅的瘦小身材很容易遭對手打點，但施羅德今年在防守上很有企圖心、侵略性，試著站前防守，或是和隊友之間有更明確的換防溝通，讓他和保羅搭檔時，後場過於矮小的缺點能盡量不被無限放大。

亞歷山大得分大爆發 被視為中興少主

至於因喬治交易案，從快艇來到雷霆的二年級生亞歷山大，則是球隊當中未來最光明璀璨的新生代。本季他超乎預期的出色進化，讓他出現在被提及年度進步獎的熱門人選當中。新秀年82場全勤，在快艇其實頗受重用，上場時間達26.5分鐘，獲得10.8分3.3助攻2.8籃板1.2抄截，就已看得出他不錯的潛質。但或許是快艇太想培養6尺5吋的他成為陣中主控，反而看不見亞歷山大的先天條件將幫助他有更多元的發展。

雖然亞歷山大身材精瘦，但是身高6尺5吋在面對後一般後衛有相當的身高優勢，同時他還有有六尺11吋的驚人臂展，是他在防守上的優勢，無論是和保羅或是施羅德搭配，都能掩護他們在防守上的弱點。亞歷山大有持球突破技術，能解讀對手防守的空手跑位能力，加上有保羅導師每天對練的陪伴，讓亞歷山大本季更刁鑽、沉穩。

雷霆原本打算用保羅換取值得培養的潛力新人，現在不用再找了，未來球隊的當家球星就是亞歷山大(中)。 歐新社資料照片

在雷霆封關前的賽季，亞歷山大迄今63場先發，上場時間35.1分鐘，比保羅、施羅德的31分鐘更多。最大的突破來自於雷霆讓他從一號打到三號，賦予更多進攻終結者的角色，不再是固定供輸，偶爾打點對手的高控球。

亞歷山大打法沉穩，不靠強大體能爆發力，更多的是，在他站定接球後，會試探假動作，再行選擇投籃或是切入突破，詭譎的時機讓對手不好抓到防堵他的切入路線，同時亞歷山大上籃手感柔軟，各種角度都能進球。此外，刻意本季增加三分球出手比例，成效不俗，上季單場出手1.7次，這季整整翻倍達3.5次，命中率能達35%，有效吸引對手會防堵他突然拔起投籃的可能，為他創造切入空間。

亞歷山大在亞當斯(Steven Adams)於高位策應之際，很擅於擺脫對手糾纏，做到空切朝籃框攻擊，或者直接從中路下滑到油漆區用身高單打對方後衛，都是他在無持球狀態下，能展現的球技優勢。防守端部份，他的保護籃板能力大幅提升，火鍋跟抄截一樣仍不錯，本季亞歷山大繳出19.3分6.1籃板3.3助攻1.1抄截0.7火鍋，兩分球命中率47.3%，相當出色。

亞歷山大無疑是唐納文(Billy Donovan)調度下的活棋，不讓一個二年級生擔負太多控場責任，由經驗相對豐富的施羅德，甚至是保羅主導。讓亞歷山大持續開發各位置上的適應能力，朝全方位發展，他本季的得分、籃板大爆發就是個顯而易見的突破點。

亞歷山大未來必須提升身體對抗性，將促使他的身高跟臂展會更顯優勢。現階段面對到復賽，以及為季後賽備戰，正是測試、考驗亞歷山大在對手重兵看守下的抗壓性。若亞歷山大依舊能沉著維持供輸兩端的高效率演出，那麼這個二年級生未來將不可限量，也關係著雷霆的發展前景方向。

復賽之後的八場賽事，對雷霆只是以戰養戰的調整，確定進入季後賽的他們，能走多遠，每一步對首年重建隊型的雷霆來說都是新頁。

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