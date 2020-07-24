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進化版羅德曼 哈瑞爾是珍貴的怪物前鋒

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
快艇前鋒哈瑞爾(左)在場上的威力就有如當年公牛隊的羅德曼(右)，幫助球隊掌握禁區優勢。 2019-20 Panini Prizm 球員卡
快艇前鋒哈瑞爾(左)在場上的威力就有如當年公牛隊的羅德曼(右)，幫助球隊掌握禁區優勢。 2019-20 Panini Prizm 球員卡

快艇在NBA復賽情勢普被看好，快艇最佳第六人威廉斯自信滿滿的說，「聯盟有那一支球隊能擁有兩個先發超級球星(雷納德、喬治)，還有兩個場均18分以上替補(威廉斯、哈瑞爾)」。快艇前鋒哈瑞爾也不讓隊友威廉斯專美於前，哈瑞爾接受媒體訪談是加重語氣：「我就是當今聯盟的羅德曼，就是這麼回事」。

羅德曼曾幫助活塞、公牛奪冠，NBA90年代籃板機器，生涯七度摘下聯盟籃板王(1992-1998)。在NBA和籃球史上，羅德曼都是獨一無二存在，生涯場均7.3分、13.1籃板。26歲哈瑞爾今年球季在快艇打出生涯最棒一季，場均18.6分、7.1籃板。

嚴格來說，201公分哈瑞爾除了身高、暴力型前鋒、不擅投籃跟201公分羅德曼很像，兩人在打法、球路和功能上並不相同。

羅德曼在球場上以專注防守和強勢籃板著稱，他絲毫不在意自己的投籃、進攻和得分。提起羅德曼，每個人想到的就是超級籃板機器和防守，尤其是防守智慧和激怒對手的手段，羅德曼儘管性格詭異，桀傲不馴，喜歡搞怪，但他在場上就是能靠籃板、防守和激怒對手去幫助球隊取勝。

籃板=羅德曼，這就是羅德曼在 NBA和籃球歷史中的註記。

哈瑞爾打法和功能跟羅德曼略有不同，他的防守、籃板都不如羅德曼，但他的快速空手跑動、擋拆接應、二波籃板，要比羅德曼更加出色，尤其是得分，哈瑞爾是現代小球最經典「野獸前鋒」，靠著速度、移動、力量和爆發力，哈瑞爾在禁區和小球開放式打法中如魚得水。

哈瑞爾(右)的籃板球雖然不如羅德曼，但整體戰力更為出色，本季平均得分高達18.6分。 歐新社資料照片
哈瑞爾(右)的籃板球雖然不如羅德曼，但整體戰力更為出色，本季平均得分高達18.6分。 歐新社資料照片

快艇教練瑞佛斯對哈瑞爾在板凳和改變比賽節奏功能有極高評價，瑞佛斯說：「當我們需要得分或投籃出現問題時，我會派上威廉斯，但每當球隊需要給對手施加壓力和防守，同時拉快比賽節奏時，哈瑞爾就是球隊王牌首選」。

哈瑞爾打法球路完全沒有牌理，對手根本防不勝防，他不需要球權也能得分，他的空手跑動和禁區搞破壞，往往令對手大個子苦不堪言，小個子完全扛不住，哈瑞爾的作用和改變比賽能力，聯盟無出其右。

快艇小個子陣容，雷納德、喬治、哈瑞爾就是完美組合，哈瑞爾打大前鋒兼中鋒，他的速度、力量和犧牲打角色，不但豐富快艇進攻和攻防轉換節奏，更能釋放雷納德和喬治的進攻。

最特別的是哈瑞爾完全不佔球權，也不需要特別設計戰術，他不管是搭雷納德、喬治，還是搭檔貝佛利、威廉斯，哈瑞爾都能馬上融入，成為球隊最好的前鋒型內線，在防守、籃板、對位和快速攻防反擊中打出他的優勢。

哈瑞爾不佔球權，讓球隊戰術有很多靈活運用空間。硬要挑剔他的話，就是上季三分球17投還有3中，本季卻是18投0中。 歐新社
哈瑞爾不佔球權，讓球隊戰術有很多靈活運用空間。硬要挑剔他的話，就是上季三分球17投還有3中，本季卻是18投0中。 歐新社

在更重視防守，得分和戰術執行更困難季後賽，哈瑞爾在快艇禁區功能和作用還會提升，瑞佛斯把哈瑞爾視為快艇復賽最重要禁區武器。

哈瑞爾就是NBA當代羅德曼，他們球路打法能力都不太像，但不佔球權，擅長用個人球風特色幫助球隊贏球，改變比賽和戰術地位角色，非常類似。

2020年「羅德曼進化版」哈瑞爾，替補上場，每場出賽不到28分鐘，場均貢獻18.6分、7.1籃板，投籃命中率高達5成8，這個怪物將是快艇在NBA復賽泡泡聯盟中最重要贏球指標。

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