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面對艱困疫情 大咖球星打不打都為難

聯合新聞網 / 周汶昊 Wen-hao Chou
尚未完成的NBA 2019-20賽季，將要在迪士尼的ESPN體育大世界園區「全新開始」，雖然22支球隊都做好了準備，但美國疫情狀況險峻，實在是很難不讓球員及家人擔心。 美聯社
尚未完成的NBA 2019-20賽季，將要在迪士尼的ESPN體育大世界園區「全新開始」，雖然22支球隊都做好了準備，但美國疫情狀況險峻，實在是很難不讓球員及家人擔心。 美聯社

NBA復賽的腳步愈來愈近，22支球隊即將重返賽場，然而全美新冠肺炎的疫情仍未獲得控制，即使聯盟制定了明確的復賽標準及防疫措施，但面對新冠病毒的強大威脅，已有一些球員為了家人的健康考量而選擇缺賽。

這些球員當中，最受人矚目的是湖人後衛布萊德利（Avery Bradley），他早在六月底就宣布不出賽，這也讓湖人緊急找來資深後衛JR史密斯（JR Smith）補強後場戰力。布萊德利的決定之所以受到這麼多關注，是因為母隊湖人是爭冠熱門，即使布萊德利並非一線級的看板球星，在他選擇退賽的時候依然承受一定的壓力和質疑。

MVP等級的衛斯布魯克（Russell Westbrook）日前傳出新冠肺炎檢測呈陽性，根據規定，後續他必須連續兩次檢測陰性才能到奧蘭多報到，並且在飯店隔離兩天才能加入球隊練習。衛斯布魯克的例子點出了一件事，未來誰也說不準會不會有更多大咖球員會因為檢測呈陽性，甚至染疫確診而被迫缺賽。然而，對於身體健康的一線球星來說，更困難的問題在於：若是為了自己及其家人的健康著想而選擇缺賽，球界及球迷會體諒他們嗎？

火箭球星衛斯特布魯克(左)有鐵打一般強壯的身體素質，又處在良好的防護環境中，但病毒照樣進攻犯規！ 美聯社
火箭球星衛斯特布魯克(左)有鐵打一般強壯的身體素質，又處在良好的防護環境中，但病毒照樣進攻犯規！ 美聯社

這麼想吧，目前不出賽的球員基本分為兩類：一類是想打但不能打，像是衛斯布魯克等檢測呈陽性的球員；另一類則是能打但不想打，像是布萊德利等宣布不參與復賽的球員。對於檢測呈陽性的球員來說，無論他的星度有多高，眾人討論的焦點只會針對他的缺賽對於其母隊的戰力影響有多大，而不會去討論他為何做出這樣的決定。畢竟這不是他能決定的，他只能被動地接受聯盟目前的復賽規定。

然而，對於那些主動宣布不參與復賽的球員來說，他們就是直接棄賽來避免健康的風險。如果這些球員的星度不高，或許還不會有太大的球迷壓力，但若是大咖級的球星，他們在考量是否參與復賽的過程中，其實是遭遇更困難的窘境。很難想像詹姆斯（LeBron James）或是雷納德（Kawhi Leonard）若是真的為了家人的健康著想而選擇缺賽，將會面臨多麼巨大的壓力，無論洛城或是全球恐怕都不太容易接受這個決定。

像詹姆斯(左)和雷納德(右)這樣的頂尖球星，即使心裏很害怕，但根本不能講出來，更是幾乎沒有拒絕參賽的選項。 歐新社資料照片
像詹姆斯(左)和雷納德(右)這樣的頂尖球星，即使心裏很害怕，但根本不能講出來，更是幾乎沒有拒絕參賽的選項。 歐新社資料照片

NBA雖然是職業賽事，但運動競賽之中畢竟還是帶著夢想及理想的成份。為了奪冠不惜犧牲一切，是許多球迷對於頂尖球星的心理期待。但是，球員再怎麼大咖也還是人，他們也有想要守護的家庭，沒有人能保證參與復賽會不會讓他們染疫。即使做好了所有已知的防護措施，但在這陌生的新冠病毒面前，誰也無法確定這些措施是否足夠，也沒人能確定球員染疫之後會有什麼樣不同的病程發展和併發症。

從這一個角度想，能夠選擇不去工作或是能夠在家工作的人，實在太幸運了。對於動見觀瞻的看板球星來說，他們的一舉一動不只影響了球隊，也影響著球迷的觀感。

就拿溜馬的歐拉提波（Victor Oladipo）來說，因傷休養的他在七月初才宣布本季不會復出，然而隨著復賽腳步接近，這位兩屆全明星球員也傳出有可能改變決定，將視身體復原的狀況加入球隊。歐拉提波原本不參賽的原因是避免右膝再度受傷，並非和疫情有關，然而從他的例子來看，也不難想像大咖球星在決定打不打時所面對的兩難。

金塊主力中鋒約柯奇（Nikola Jokic）則是面臨著不同的壓力。他六月底在母國塞爾維亞曾接受新冠肺炎檢測呈陽性，但隨後第二次檢測是陰性，經過兩地隔離和密集的檢查之後，目前他已經在奧蘭多隨隊訓練。美國時間星期二他接受訪問時也提到，他並不知道新冠病毒會對他造成什麼樣的長期影響，既然他沒法控制，那他現在也不想去擔心這個問題。目前他每天都會接受檢測，主要是根據聯盟長達113頁的健康安全備忘錄規定，所有曾經檢測陽性的球員每天都必須通過心臟篩檢才能參與練習。但沒有人能保證在這樣的情況下參與高強度的訓練及比賽，究竟對球員來說安不安全。

金塊球星約柯奇(右)平常的傳球常常像變魔術一般神出鬼沒，哪知道他身上的病毒也是忽隱忽現，讓他每天都要接受檢測，對他來說實在是很大的折磨。 歐新社資料照片
金塊球星約柯奇(右)平常的傳球常常像變魔術一般神出鬼沒，哪知道他身上的病毒也是忽隱忽現，讓他每天都要接受檢測，對他來說實在是很大的折磨。 歐新社資料照片

目前確定本季不再出賽的球員之中，還沒有任何一線球星在身體健康且沒有傷勢的情況下，因為顧慮新冠肺炎疫情而選擇缺賽。當許多人可以選擇不去工作，而一線球星即使放棄薪水也無法不去打球，由此來看，他們確實是陷入一種進退維谷的窘境。

未來如果真有頂尖球星因為家人健康的考量而退出比賽，也希望球界及球迷能夠支持他們。畢竟在這樣未知且巨大的威脅之下，家庭更是應該放在第一位才對。

疫情 衛斯特布魯克 約柯奇 詹姆斯 雷納德

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