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NBA／布萊恩突然IG發文？揭生前在做這事令人鼻酸

聯合新聞網 / 綜合報導
布萊恩退休後一直從事協助年輕運動員計劃。 美聯社
布萊恩退休後一直從事協助年輕運動員計劃。 美聯社

已過世的NBA傳奇球星布萊恩(Kobe Braynt)IG帳號，今天突然出現一則發文，令各界感到好奇，內容是宣傳一本名為「GEESE ARE NEVER SWANS」(鵝絕不是天鵝)的新書，雖未表明真正發文的人是誰，但媒體認為可能是遺孀凡妮莎代為發文，主要是描寫運動員心理健康重要性的作品，應是布萊恩生前曾參與其中的製作，在退休後一直在從事關心年輕運動員發展的計劃，其舉動不禁令人鼻酸。

這則附有新書封面的貼文，內容寫道，「我們為能繼續布萊恩的使命而感到自豪，繼續向下一代運動員傳授情感的力量。布萊恩首部為年輕運動員製作的作品 #GeeseAreNeverSwans 今天正式上市。這本小說著重於年輕運動員心理健康的重要性，及體育運動如何幫助他們克服人生中的挫折。感謝您繼續支持他的遺作。點擊個人簡介連結即可訂購。」

事實上，布萊恩於一月意外過世後，擁有2100萬粉絲的臉書帳號及1500萬的推特帳號，均已停擺，並未更新發文，唯獨有著2000萬粉絲的IG，今年3月曾有過一則發文，同樣也是介紹協助年輕運動員的新書，媒體猜測也是凡妮莎的發文。

媒體報導指出，依IG的規定，帳號所有人過世後，其家屬可申請封存帳號，但不能做發文的動作，如今來看，這個帳號將會繼續被凡妮莎所使用。而IG在7月10日已在布萊恩帳號註記，「#emembering」以示紀念。

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