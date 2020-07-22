NBA／布萊恩突然IG發文？揭生前在做這事令人鼻酸
已過世的NBA傳奇球星布萊恩(Kobe Braynt)IG帳號，今天突然出現一則發文，令各界感到好奇，內容是宣傳一本名為「GEESE ARE NEVER SWANS」(鵝絕不是天鵝)的新書，雖未表明真正發文的人是誰，但媒體認為可能是遺孀凡妮莎代為發文，主要是描寫運動員心理健康重要性的作品，應是布萊恩生前曾參與其中的製作，在退休後一直在從事關心年輕運動員發展的計劃，其舉動不禁令人鼻酸。
在 Instagram 查看這則貼文
We’re so proud to continue Kobe’s mission to teach the power of emotion to the next generation of athletes. Kobe’s first YA title, #GeeseAreNeverSwans is officially out today. The novel focuses on the importance of mental health amongst young athletes and how sports can help overcome some of life’s greatest setbacks. Thank you for continuing to support his legacy. Click the link in my bio to order. #GeeseAreNeverSwans #GranityStudios
這則附有新書封面的貼文，內容寫道，「我們為能繼續布萊恩的使命而感到自豪，繼續向下一代運動員傳授情感的力量。布萊恩首部為年輕運動員製作的作品 #GeeseAreNeverSwans 今天正式上市。這本小說著重於年輕運動員心理健康的重要性，及體育運動如何幫助他們克服人生中的挫折。感謝您繼續支持他的遺作。點擊個人簡介連結即可訂購。」
事實上，布萊恩於一月意外過世後，擁有2100萬粉絲的臉書帳號及1500萬的推特帳號，均已停擺，並未更新發文，唯獨有著2000萬粉絲的IG，今年3月曾有過一則發文，同樣也是介紹協助年輕運動員的新書，媒體猜測也是凡妮莎的發文。
媒體報導指出，依IG的規定，帳號所有人過世後，其家屬可申請封存帳號，但不能做發文的動作，如今來看，這個帳號將會繼續被凡妮莎所使用。而IG在7月10日已在布萊恩帳號註記，「#emembering」以示紀念。
Instagram has added “remembering” to Kobe Bryant’s account. pic.twitter.com/9Mx1Qtr3cG— Matthew Moreno (@MMoreno1015) July 10, 2020
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