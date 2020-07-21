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籃球／小諸葛任總教練 邱大宗基層扎根

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
2020亞瑟士籃球之星訓練營總教練邱大宗（左一）執教學童。圖／亞瑟士提供
2020亞瑟士籃球之星訓練營總教練邱大宗（左一）執教學童。圖／亞瑟士提供

由重返SBL執教的「小諸葛」邱大宗擔任總教練，2020亞瑟士籃球之星訓練營今天國立台北商業大學正式開訓，「Coach邱」為為期5天的訓練營中設計完整課程，將傳授學員們完善的籃球知識與體能訓練方式，為台灣基層籃球扎根。

亞瑟士籃球之星訓練營邁入第4年，課程依年齡分級為「國小組」與「國中組」，共4個梯次，正式開放報名後，創下亞瑟士籃球訓練營歷年來最快報名滿額紀錄，共吸引全台超過200位學童報名參加。

今年訓練營邀請接掌裕隆隊兵符的邱大宗擔任總教練，從個人基本動作到進階的攻防技巧，希望學員體驗紮實的基本動作訓練，從小培養正確的籃球觀念，邱大宗教練說：「期許在訓練過程中能激發出孩子們對籃球的熱情，同時培養基本功與場上紀律！」

為了增進球員在球場上的團隊精神，今年另一課程重點為團隊實戰，首度於周末課程舉辦「亞瑟士之星團體對抗賽」，鼓勵小學員勇於在場上展現前4天習得的技巧，並與隊友磨合培養團隊默契。

邱大宗認為，籃球是團隊運動，5對5對戰是訓練過程中最有趣的課程，孩子們透過團隊訓練培養默契才能持續進步。

除了團隊實戰之外，國小組訓練營每天將規劃不同類型的籃球競賽，於各梯次進行小組計分獎勵，積分最高隊伍將獲得團體錦標最高榮譽，幫助學員了解團隊合作的重要性；延續前3屆訓練營的特色，課程最後一天將邀請家長用行動支持孩子，一同參與親子互動籃球遊戲，共同學習並培養親子間默契。

2020亞瑟士籃球之星訓練營總教練邱大宗。圖／亞瑟士提供
2020亞瑟士籃球之星訓練營總教練邱大宗。圖／亞瑟士提供
2020亞瑟士籃球之星訓練營今日熱情開訓。圖／亞瑟士提供
2020亞瑟士籃球之星訓練營今日熱情開訓。圖／亞瑟士提供

邱大宗 SBL

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