NBA／支持巴特勒反歧視 超過30名球員不印名字

非裔黑人佛洛依德之死使美國種族歧視問題再被正視，復賽倒數的NBA就允許球員將球衣背後的名字改成訴求標語，不過熱火隊球星巴特勒有另外想法，他申請穿上背後沒名字和標語的球衣出賽，想法獲得超過30名球員響應跟進。

「如果我不是今天的我，我和其他黑人不會有什麼不同。」這是巴特勒想穿「無名球衣」的原因，不過這項申請聯盟還沒通過，球員工會雖和聯盟協商中，但球衣印有名字也是球員協議內容之一。

聯盟準備了許多標語給球員選擇，包括正義、自由、投票、黑人的命也是命（Black Lives Matter）和我無法呼吸（I Can't Breathe）等，參與復賽的350位球員中，已有285人告知聯盟選擇的標語；巴特勒提出另種表達方式，已有超過30名球員跟進，要求球衣後的名字處空白。

聯盟還沒給答案前，球員工會先有動作，將和火箭隊球星衛斯特布魯克的衣服公司合作，設計特別的訴求上衣給球員復賽穿著，會出現在球衣上的口號包括系統性種族主義、警察改革、人民力量、公平等。