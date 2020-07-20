籃球／健行雙雄獲百萬簽約金 T3BA 3X3改寫籃壇新頁

國內首個三對三籃球職業聯盟T3BA 3X3在今天宣布成立，其中桃園E.Son隊也在今天以簽約金100萬元、月薪8萬元的價碼簽下健行科大朱雲豪與石博恩，創下我國籃壇的新里程碑，擔任聯盟顧問的健行科大教練劉孟竹表示，新聯盟的成立將為我國球員提供另外一個選擇。

在國內籃球新職業聯賽確定於年底開打後，由中華三人籃球協會所發起的T3BA 3X3職業聯盟也在今天成立，並宣布由桃園E.Son隊簽下朱雲豪與石博恩兩名球員，兩人不僅簽下每個月八萬元、為期兩年的合約，還包括了在國內籃壇許久未見的「簽約金」各100萬元，也代表這兩年就能賺進超過300萬元。

其中在今年一度被認為參加SBL選秀，將有機會在首輪獲選的前鋒朱雲豪就表示，T3BA 3X3開出的優渥條件，是他決心從5對5轉戰3對3賽場的最大主因，在今天記者會後，100萬簽約金也將全數匯入他的個人戶頭，「畢竟我家境確實比較清寒，也希望能夠幫助兩個妹妹的學業支出，這樣的條件確實有點讓人難以拒絕。」

過去四年帶領健行三度奪冠，同時也身兼聯盟顧問的劉孟竹指出，我國籃球環境對於球員來說並不算友善，這一次T3BA 3X3的成立將提供給球員不同的選擇，待遇甚至不亞於傳統5對5球隊，「我實在很難說服球員，畢業後為了延續生涯而去領一張月薪兩萬元的合約，希望聯盟的成立能給球員更多舞台。」

T3BA 3X3目前共有六支球隊，預計在明年五月開打前擴編到12隊，並將會在明年四月進行選秀，聯盟會長陳秉澤指出，為了給球員更完善的保障，加入T3BA 3X3的球員都將會獲得簽約金，其中首輪選秀簽約金約在40至60萬元，月薪則會落在8萬元，第二輪月薪7萬元、第三輪月薪6萬元，賽季預計在明年5月到11月間進行20周賽程，每周將會有分站冠軍出爐，最終再由八支成績優異的隊伍進行季後單淘汰賽，爭奪500萬元的冠軍獎金。