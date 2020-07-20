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柯瑞成功不靠天賦 讓人嘆為觀止的瘋狂訓練

聯合新聞網 / 陳光立
柯瑞不斷締造紀錄，不單讓金州勇士隊成為聯盟強權，也讓30號球衣名留青史，成為NBA最受歡迎的背號之一。 陳光立／攝影
柯瑞不斷締造紀錄，不單讓金州勇士隊成為聯盟強權，也讓30號球衣名留青史，成為NBA最受歡迎的背號之一。 陳光立／攝影

金州勇士隊的柯瑞（Stephen Curry）是NBA當紅炸子雞，曾摘下兩屆最有價值球員獎、NBA總冠軍並刷新許多紀錄，更為籃球迷的偶像。殊不知，明星光環背後是無止盡的苦練，與其說他是天之驕子，在我看能靠6呎3吋身高、180磅身材立足，柯瑞是用腦、用心進化達到的成就。

打開YouTube頻道，你會看到各種柯瑞的訓練視頻，包括一手運球，另一手與教練扔接網球，這是他個人練習菜單。另外，他還有一套眼鏡，其作用不是讓柯瑞看清楚，反而是模糊視線，使其更專注於個人直覺和身體記憶。

網球、眼鏡到浮潛這些菜單，只是他龐大訓練的一部分，很多人說柯瑞充滿天賦，但很少人注意他是位「訓練狂人」。不過，那並非讓他變得更強壯，而是幫助柯瑞打得像先知，在場上直覺高人一等，你永遠無法預測他行進方向，更不可能輕鬆阻止投籃或傳球，因為柯瑞就是深不可測，一個充分用腦、用訓練來彌補先天的明星。

2014年因林書豪效力洛杉磯湖人隊，讓我得以靠記者證穿梭球場，也因此大開眼界。我不知道，原來NBA球員正式比賽前，是一連串訓練、對抗和熱身，等到晚上再於萬人面前精彩攻防48分鐘，真是台上一分鐘、台下十年功。柯瑞2009年加盟金州勇士隊，以首輪第七順位開啟職業生涯，身材不出色，打動球探是2006到2009年大學籃球表現，但沒人預料日後如此耀眼，摘下兩屆最有價值球員、顛覆整個籃壇。

林書豪菜鳥球季時，和柯瑞是形影不離的練球伙伴，他見證過柯瑞內部訓練展現的神射本領。 陳光立／攝影
林書豪菜鳥球季時，和柯瑞是形影不離的練球伙伴，他見證過柯瑞內部訓練展現的神射本領。 陳光立／攝影

金州勇士隊作客洛杉磯史坦波中心，讓我有機會近距離見證柯瑞訓練。離開賽還一個半小時，柯瑞正聚精會神運球，先一顆球接著兩顆球，不停變換方向操控手裡的球，可以感受那球彷彿有了生命，靠著手腕變化節奏。練投階段亦然，柯瑞並沒拿球就投，取而代之是觀察著籃框，穩穩將球投進，與其說在練投，感覺他的腦袋同步計算著角度、距離，實在很奇妙。其他賽前菜單，還有訓練師協助切入上籃、罰球，時間超過半個小時。

在球員走道遇到柯瑞，我主動伸手跟這大球星打招呼，他大方回應笑容過來擊掌，看著大汗淋漓的訓練服，無法想像剛才是熱身，他的專注和執著讓人印象深刻。

每一場比賽前，柯瑞總會提早入場自主訓練，菜單相當豐富份量不含糊，一定練到大汗淋漓才下場。 陳光立／攝影
每一場比賽前，柯瑞總會提早入場自主訓練，菜單相當豐富份量不含糊，一定練到大汗淋漓才下場。 陳光立／攝影

林書豪2010年夏季聯盟表現搶眼，獲得金州勇士隊一紙合約。面對新環境，柯瑞以二年生扮演前輩，一步一步幫助林書豪適應。球場上，你看不到柯、林雙人秀，但兩人場下互動頻繁，是練習場形影不離的伙伴。2014年我跟林書豪終於混熟，便開始挖些有趣的故事，脫口而出問：「林書豪，柯瑞投球真的有那麼神嗎？」他毫不猶豫的回應：「這是真的！在金州勇士隊內部訓練時，他就發揮得跟球星般，沒人懷疑他日後達到這麼高的成就。」

林書豪透露，內部對抗柯瑞三分球命中率七成不是說人癡夢，甚至在不公開的三分大賽，他那百步穿楊、毫無虛發的本事，讓對手全部都變觀眾，看著他一球一球從三分線外射進，曾連投90幾球不失手，別說是一般人，即使是NBA等級的射手也望塵莫及。

現在加州開籃球學校 3Point Basketball Academy的楊玉明，是中華隊六屆國手，也是以擅長三分線投籃闖出名氣。對於柯瑞，見過大風大浪的他滿臉崇拜，楊玉明分析：「大家都以為柯瑞就是投籃很準，但實際上在聯盟最有威脅是操控比賽，他是我看過最聰明的後衛。傳統射手是無球跑動，譬如雷艾倫（Ray Allen）、米勒（Reggie Miller），但柯瑞進化到另一層次。

柯瑞的投球本事並不是與生俱來，是經過不斷苦練而成，出手不必瞄準籃框完全憑直覺、手感。 陳光立／攝影
柯瑞的投球本事並不是與生俱來，是經過不斷苦練而成，出手不必瞄準籃框完全憑直覺、手感。 陳光立／攝影

球在柯瑞的手上充滿靈性，他不必無球跑動就可自己製造機會。你對位防守時，不知道他是切、是傳還是投，最麻煩是他出手快、範圍又大，球過半場都是攻擊範圍，這讓防守者壓力倍增，對柯瑞每個動作繃緊神經，也許一次運球後就過人，也許晃個假動作出手，那裡離籃框很遠，對位的人卻跟「場邊觀眾」般，只能看那優美的弧線破網，這打法徹底顛覆籃球的進攻模式。

楊玉明說，柯瑞帶來幾項新觀念，首先是透過訓練彌補身材不足。毋庸置疑，他是當今聯盟的訓練狂人之一，除了自身天賦、高智慧外，還相當專注於訓練，才能以6呎3吋身高締造無限大的攻擊力。

再者，柯瑞崛起也給個頭不高的籃球愛好者希望。你不必長到200多公分、不必會灌籃，只要夠準一樣可改變比賽。因此，楊玉明在美國開課教的重點，就是基本動作、投籃，他相信好的投射可幫矮小的人提升威脅性，適合亞裔球迷，亦期待有一天能教出個柯瑞接班人。

身材不高大進入聯盟，還能摘下兩屆MVP頭銜，在我們表達崇拜之餘，也可透過苦練來一窺其內心世界。 陳光立／攝影
身材不高大進入聯盟，還能摘下兩屆MVP頭銜，在我們表達崇拜之餘，也可透過苦練來一窺其內心世界。 陳光立／攝影

柯瑞不是神，他也是人，或許我們在見證他刷新一項又一項的紀錄之餘，可多學習他求勝的慾望、訓練的執著，或許我們無法達到那如神仙般的境界，但卻可因此多瞭解他內心的籃球世界。

柯瑞 勇士

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