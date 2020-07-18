NBA／復賽不算個人獎項 公鹿教頭：希臘怪物該連莊MVP

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

NBA復賽倒數，不過個人獎項的角逐已經提前結束，聯盟宣布為求公平，本季個人獎項不會納入廿二隊的復賽數據，這代表火箭隊「大鬍子」哈登寫下得分王三連霸，公鹿隊教頭布丹霍澤則是為「希臘怪物」安戴托昆波拉票，喊子弟兵有資格蟬聯MVP。

根據聯盟昨天給各隊的備忘錄，台灣時間卅一日重啟的賽程，不會納入球員和教練的個人獎項評比，此決定是因有八支隊伍沒參與在迪士尼的賽程。

聯盟賽事受新冠肺炎三月停賽前，哈登場均卅四點四分領先群雄，提前結束統計使他連三年登上得分王，也成為聯盟史上第八位至少完成得分王三連霸的球員。鵜鶘隊話題新人威廉森則是這項決定的「受害者」，他因動刀季中才回歸，出賽十九場雖有亮眼表現，但少了原本還有十八場的例行賽，和出賽五十九場的灰熊隊菜鳥莫蘭特很難抗衡。

最激烈的MVP角逐，包括哈登、摘下助攻王的湖人隊「小皇帝」詹姆斯和安戴托昆波各有支持者，其中去年以廿七點七分、十二點五籃板摘下生涯第一座MVP的「希臘怪物」，今年數據再進化，場均廿九點六分加上十三點七籃板的表現率公鹿打出聯盟最佳戰績，教頭布丹霍澤形容子弟兵「無所不能」，有資格蟬聯MVP。

布丹霍澤認為，聯盟提前結束計算的決定合乎邏輯，而「希臘怪物」無私又全能的表現擺在檯面上，「我想這就是MVP該做的事，所以我們絕對認為他該得到，我們也會全力支持他。」

哈登 安戴托昆波 公鹿

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