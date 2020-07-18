MLB／上午才二採陰 勇士主砲弗里曼下午就來練球

勇士與「古巴小子」普伊格（Yasiel Puig）的合約，因他確診新冠肺炎而告吹，但同日他們也迎回染疫的主砲弗里曼（Freddie Freeman），他在兩度採檢陰性後，終於返回隊上，呼吸到球場空氣的一瞬間，他說：「哇，這真的太棒了！」

弗里曼在7月1日向球隊報到時接受新冠肺炎檢測，與其他三名隊友都得到陽性結果，弗里曼的病情比隊友嚴重，出現發燒、頭痛、身體疲倦等症狀，他的太太當時透過推特表示，弗里曼體內的病毒很強大。

弗里曼在7月5日後症狀已經緩解，但他遲遲未能完成二採陰，勇士等不到主砲歸隊，昨天當地媒體紛紛報導，弗里曼幾乎不可能趕上開季，結果今天就看到他現身球場。

弗里曼昨天收到第一份檢測結果為陰性的報告，今天上午收到第二份，隨即在下午來到球場練球，趕上開幕戰的可能性也從「不太可能」轉為「有可能」。

勇士總經理安索普洛斯（Alex Anthopoulos）表示，「現在還要看看他接下來幾天感覺如何，距離開幕還有一個禮拜，我們會逐日觀察，他說他一直有在打擊，我是不覺得意外啦！」