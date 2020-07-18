快訊

你登記了嗎？藝FUN券1小時30萬人註冊 卡關可能是這原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／上午才二採陰 勇士主砲弗里曼下午就來練球

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
勇士迎回染疫的主砲弗里曼，趕上開幕戰的可能性也從「不太可能」轉為「有可能」。 美聯社資料照片
勇士迎回染疫的主砲弗里曼，趕上開幕戰的可能性也從「不太可能」轉為「有可能」。 美聯社資料照片

勇士與「古巴小子」普伊格（Yasiel Puig）的合約，因他確診新冠肺炎而告吹，但同日他們也迎回染疫的主砲弗里曼（Freddie Freeman），他在兩度採檢陰性後，終於返回隊上，呼吸到球場空氣的一瞬間，他說：「哇，這真的太棒了！」

弗里曼在7月1日向球隊報到時接受新冠肺炎檢測，與其他三名隊友都得到陽性結果，弗里曼的病情比隊友嚴重，出現發燒、頭痛、身體疲倦等症狀，他的太太當時透過推特表示，弗里曼體內的病毒很強大。

弗里曼在7月5日後症狀已經緩解，但他遲遲未能完成二採陰，勇士等不到主砲歸隊，昨天當地媒體紛紛報導，弗里曼幾乎不可能趕上開季，結果今天就看到他現身球場。

弗里曼昨天收到第一份檢測結果為陰性的報告，今天上午收到第二份，隨即在下午來到球場練球，趕上開幕戰的可能性也從「不太可能」轉為「有可能」。

勇士總經理安索普洛斯（Alex Anthopoulos）表示，「現在還要看看他接下來幾天感覺如何，距離開幕還有一個禮拜，我們會逐日觀察，他說他一直有在打擊，我是不覺得意外啦！」

勇士 Freddie Freeman 普伊格

延伸閱讀

MLB／官網預測老虎30人名單 江少慶是「外卡」

MLB／戰勝投球失憶症 洛磯投手暌違7年拚回大聯盟

MLB／普伊格確診新冠肺炎 與勇士的合約飛了

MLB／身為高風險染疫者 費城人游擊手打算帶口罩比賽

相關新聞

MLB／上午才二採陰 勇士主砲弗里曼下午就來練球

勇士與「古巴小子」普伊格（Yasiel Puig）的合約，因他確診新冠肺炎而告吹，但同日他們也迎回染疫的主砲弗里曼（Fr...

NBA／只看停賽前成績 個人獎項投票不計重啟賽事

根據外媒《The Athletic》與《美聯社》掌握消息，賽季重啟後8場種子排位賽雖仍列入2019-2020年賽季數據統計，但將不會影響各大個人獎項評選投票。 換言之，年度最佳陣容、年度防守陣容

NBA／哈瑞爾告假返家處理急事 返回至少需再隔離4天

日前傳出為了處理家中發生緊急狀況，鵜鶘宣佈新秀狀元威廉森（Zion Williamson）暫別球隊，離開奧蘭多迪士尼園區，日後若返回勢必得再做檢測與隔離，如今再有球員也宣佈暫時抽腿泡泡式隔離。

NBA／戴口罩參與溜馬訓練 波格登：讓隊友安心

在歷經新冠肺炎確診後，溜馬主力後衛波格登（Malcolm Brogdon）如今已完全康復，並且在檢測採陰的情況下，獲准隨隊進駐奧蘭多，參與團隊訓練。 談到感染新冠肺炎後的狀況，波格登表示，自己當

NBA／讚湯普森訓練狀態佳 柯爾：已經準備好回歸

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日在出席一個節目時談到了湯普森的狀況，他表示湯普森（Klay Thompson）在近期的訓練中表現出色，顯然已經做好2020-21年賽季回歸的準備。

NBA／快艇「死亡五小」展威力？ 瑞佛斯：嘗試各種搭配

洛杉磯快艇早在7月8日就抵達奧蘭多，不過到目前為止，仍然有3位球員未和球團會合，分別是莫里斯（Marcus Morris）、祖巴茲（Ivica Zubac）和沙米特（Landry Shamet），而格

NBA／球員瘋拋竿 釣魚成復賽熱門休閒活動

釣魚在球員圈內是眾所皆知的休閒活動，這次配合聯盟復賽，大批人馬在訓練後無事可做，一群人便當起島民，釣魚消遣。 因應疫情重啟賽季，球員被聚集一地以利控管，聯盟為了不讓各隊找不到樂子，特別開放區域供

NBA／湖人第3號攻擊點？ 佛蓋爾：誰在空檔就扛

洛杉磯湖人本季戰績能夠維持高檔狀態，最重要的關鍵莫過於兩大巨星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）的合體，不過若想要攀向巔峰，如能挖掘出穩定的第3號攻擊手，整體進攻

NBA／復賽薪資530萬美元全數捐出 哈勒戴：回饋社會

鵜鶘當家後衛哈勒戴（Jrue Holiday）宣佈，將會把復賽後所獲得的薪資全數捐給慈善機構，據了解，這筆金額將達到約530萬美元。 哈勒戴表示，這個想法是源於他的妻子蘿倫（Lauren Hol

NBA／威廉森家庭因素暫離奧蘭多 歸隊須接受隔離

根據報導，鵜鶘新秀狀元威廉森（Zion Williamson）因「家庭因素」暫時離開奧蘭多復賽園區，鵜鶘官方聲明指出，威廉森之後將會重返球隊，並參與接下來的賽季重啟。 鵜鶘運營副總裁葛里芬（Da

NBA／UCLA名人堂新成員 衛少、勒夫攜手入選

美國名校UCLA公佈了2020年名人堂成員，在籃球運動員部分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和勒夫（Kevin Love）攜手入選。 衛斯特布魯克在UCLA就讀兩年便棄學投入

NBA／滿意復賽居住環境 安戴托昆波：沒什麼好抱怨的

談到即將到來的賽季重啟，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前曾表示單是離家3週的時間都已經很煎熬了，如果公鹿一路闖進總冠軍賽，很可能就要在奧蘭多的隔離園區一待3個月之久，這對所

熱門新聞

下半季展望／中信兄弟心理戰 恐猿症需找到解方

中職／蝦皮直播免費看選秀 張立群預測前三順位

日職／隊友認證 張奕獲得練習狂稱號

下半季展望／富邦悍將缺火力 盼年輕選手添柴火

籃球／「大到令人羨慕」 陳建州公開璞園新主場

NBA／威廉森家庭因素暫離奧蘭多 歸隊須接受隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。