NBA／球員瘋拋竿 釣魚成復賽熱門休閒活動

釣魚在球員圈內是眾所皆知的休閒活動,這次配合聯盟復賽,大批人馬在訓練後無事可做,一群人便當起島民,釣魚消遣。

因應疫情重啟賽季,球員被聚集一地以利控管,聯盟為了不讓各隊找不到樂子,特別開放區域供球員釣魚,意外的驚喜讓平常不怎麼拋竿的76人、獨行俠球星西蒙斯(Ben Simmons)及唐西奇(Luka Doncic)都紛紛成為天才小釣手。

Ben Simmons throws fish back in the water with the wrong hand. pic.twitter.com/365wn4Imwh