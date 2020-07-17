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NBA／球員瘋拋竿 釣魚成復賽熱門休閒活動

聯合新聞網 / 綜合報導
球員在園區內掀起釣魚瘋。 歐新社
球員在園區內掀起釣魚瘋。 歐新社

釣魚在球員圈內是眾所皆知的休閒活動，這次配合聯盟復賽，大批人馬在訓練後無事可做，一群人便當起島民，釣魚消遣。

因應疫情重啟賽季，球員被聚集一地以利控管，聯盟為了不讓各隊找不到樂子，特別開放區域供球員釣魚，意外的驚喜讓平常不怎麼拋竿的76人、獨行俠球星西蒙斯（Ben Simmons）及唐西奇（Luka Doncic）都紛紛成為天才小釣手。

說到釣魚，快艇明星前鋒喬治（Paul George）自然不落人後，搬出他釣魚高手的本領，與其他球員一較高下、一同享樂。

除了相當熱門的釣魚活動外，聯盟也允許球員使用園區內的高爾夫球場、保齡球館、網球場等設施，讓球員在承受疫情和比賽之餘，有辦法紓解壓力。

疫情 便當

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