總在關鍵時刻受傷 朗多季後賽重大里程回顧

日前湖人官方才在社群上釋出朗多(Rajon Rondo)最新的訓練片段，其精壯的體魄獲得不少讚賞，看得出封關期間他仍努力維持體態，一度讓人期待復賽之後，朗多如何幫助今年瞄準總冠軍的湖人。但很可惜的是，朗多因練球導致右手拇指骨折，恐怕得缺席六至八周，至於在季後賽的哪個階段能否回歸，仍是未定之天。

朗多的生涯飽受大大小小的傷勢纏身，關鍵時刻更時常碰上受傷麻煩，但季後賽總是能激發他展現更高水平的演出，回顧過去他的經典場景，朗多可說是為了大場面而生的男人。

朗多式自走砲 迷人風采瑕不掩瑜

朗多的個人風格鮮明，面對隊友、媒體發言毫不客氣，我行我素的他與教練團意見不合亦時有所聞，不同的黑歷史也是從進入聯盟前就跟著他，但他就是這麼獨特，令球團又愛又頭痛的人物。

朗多是非常敢講話的球員，不管是隊友、對手還是裁判，只要他認為有做錯的地方，都敢公開批評。 歐新社資料照片

朗多擁有一雙長臂與大手，抄截判斷時機非常精準，生涯1.7次抄截。 雖然他的投籃穩定度與射程一直是他球技上的弱項，不過他在傳球第一的理念中，富饒個人獨特的創造力與破壞性。

朗多掌握控球的節奏變換中，只要防守一不留神就會被他晃過去，他招牌的大幅度假傳真切或是各種背後、地板等花麗的傳球技術，其鋒芒早已掩蓋過他稍微遜色的投籃。

他總有魅力帶動，組織一支球隊的走向，他解讀場上動態的能力相當出色，善於leading pass式的傳球來引導隊友跑位，創造出許多不可思議的攻防轉換契機。

身為綠血人的榮光 單臂也要率隊取勝

回顧他個人第二年的球季，同時是生涯頭一遭打季後賽，就以球隊主控之姿、輔佐塞爾蒂克三巨頭，成為綠衫軍重返榮耀的奪冠要角。隔年，志在衛冕的塞爾蒂克，在賈奈特(Kevin Garnett)受傷下，無緣連莊二連霸，但朗多14場繳出驚人的16.9分、9.8助攻、9.7籃板的準大三元數據，開啟日後接班三巨頭，成為塞爾蒂克指標人物的輝煌時光。

朗多是球場上的硬漢，激烈的搶球常常讓他在場上受傷，但他從不因此退縮。 歐新社資料照片

2009-2010賽季再次以東冠身份闖進總冠軍系列戰，和湖人血戰七場最後鎩羽而歸，朗多此時的聲勢如日中天，聯盟頂級控球絕對有他的位子。

2011年季後賽次輪面對熱火的第三戰，朗多因和韋德(Dwyane Wade)手臂糾纏碰撞，重心不穩落地後左手脫臼，重重打擊綠衫軍士氣。

沒想到朗多奇蹟似的從休息室回歸，第四節就帶著無法高舉的左手，堅持回到場上奮戰，幾乎是只靠著右手在控球、傳球，甚至還能在這種情形下完成抄截，快攻灌籃，最終在朗多燃燒生命的復出，以及全主場熱血賁張的吶喊下，擊退熱火。

那樣的鏡頭無疑是朗多在塞爾蒂克拿到總冠軍外，最令人記憶猶新的歷史畫面。

即使手臂、手指都受傷，朗多(左)還是照樣勇於在籃下跟詹姆斯(右)硬碰硬。 歐新社資料照片

在國王的一季中，是他唯一沒有幫助過母隊進到季後賽名單的一年。軍備競賽激烈的西區當中，即便有朗多加盟專司指揮，但當時國王陣容談季後賽何其困難。 即便如此，朗多依然在這一年以場均11.7次助攻拿下助攻王寶座，繼2012、2013在綠衫軍二連霸助攻王後，生涯第三度摘下此年度獎項。

搭季後賽末班車 朗多讓綠衫軍嚇出冷汗

時間來到2016年夏天，朗多和公牛簽下兩年2800萬美元合約後，重返東區。當時公牛打造出以韋德、巴特勒(Jimmy Butler)、朗多為號召的三劍客，結果整季勉強打出41勝41敗，差強人意。當時韋德、巴特勒一度引爆休息室風波，讓朗多很不以為意，甚至拿出綠衫軍時期三巨頭如何照顧隊上年輕人的經驗來傳承。

朗多更像是這支球隊的核心，雖然他們以東區老八搭上季後賽列車，但首輪就把頭號種子，前東家塞爾蒂克在主場逼到0比2落後的逆境。公牛前兩戰的成功，靠著就是朗多的高球商與奪冠經驗，掌握著球賽動脈，在熟悉的波士頓主場，率領年輕球員無所畏懼的向前衝。

朗多(右)在公牛隊打季後賽時，讓老東家塞爾蒂克的控衛湯瑪斯(左)吃足苦頭。 歐新社資料照片

朗多於這兩戰繳出11.5分、10助攻、3.5抄截、8.5籃板的全能數據。只不過，遺憾的是他於第二戰激烈的對抗中，右手大拇指骨折，再次於關鍵大賽時刻傷退，原本該是握有滿滿優勢，戰線要回到芝加哥主場之際，公牛卻頓時失去球隊指揮官，攻守全亂了調，連韋德、巴特勒也都打得不甚理想。

團隊體質還是相對強大的綠衫軍越打越順，最後連贏四場淘汰掉原先有機會續寫傳奇的公牛。這番體悟也是朗多生涯中相當可惜的一個系列賽。

鵜鶘團隊氣氛佳 季後賽完成以下剋上

朗多在2017年休賽期被公牛釋出後，以一年330萬美元合約落腳鵜鶘重新出發，該季的季後賽也是他個人最近一次的季後賽體驗。

鵜鶘的攻擊重心圍繞在戴維斯(Anthony Davis)身上，外圍還有哈勒戴(Jrue Holiday)的炮火挹注，鵜鶘不需要一個得分武器，他們需要一個擅於組織控場，提升球權流動，進攻順暢度，能提供防守能量並牽制對手的控球後衛，而經驗老到的朗多正適合當時球隊的需求。

鵜鶘在球隊盡力培養年輕球員的情況下，朗多(右)依然受到總教練簡崔的(左)的重用。 歐新社資料照片

和過去在公牛陣中內鬥的詭譎氛圍不同，朗多在鵜鶘獲得全體隊員一致相挺和信任，這讓朗多可以更自由揮灑去接管比賽節奏。2018年季後賽首輪面對到有里拉德(Damian Lillard)在陣中的拓荒者，鵜鶘以第六種子以下剋上，完成系列賽四場橫掃對手，跌破眾人眼鏡。

朗多不是時下流行的攻擊型雙能衛，他就是思考著如何讓隊友更好，提升團隊攻擊效率，勝於他自己的得分進帳，畢竟隊上已經有太會得分的戴維斯與哈勒戴的內外組合。做好組織、領導者的角色，同時提供防守端的壓迫與威脅，是他更想要的內容。

他在季後賽的專注度有別於例行賽又提升不只一個檔次，上場時間增加、貢獻更顯，左右著短期系列賽中球隊的表現。朗多季後賽模式的全展開可是獲得過去隊友的眾多好評。

復賽存亡之秋 朗多再次受傷缺陣

這回朗多在湖人隊內訓練中莫名其妙的受傷，為他的大賽前後受傷史再添一樁。主帥佛蓋爾(Frank Vogel)表示，損失朗多的後場戰力與經驗，對球隊傷害很大，但他堅信並希望朗多將會於季後賽回歸。

即便他的巔峰期已過，但他在疫情時代保養得宜的備戰狀態，相信還是能提供相當程度的奪冠戰力。就算湖人是詹皇與戴維斯主導的球隊，但若有打斷骨頭顛倒勇的「季後賽朗多」加入，絕對能幫球隊走得更遠，重返紫金王朝的榮耀之路要算上朗多一份。

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