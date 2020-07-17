後詹姆斯世代 三小天王誰是接班人？

全球新冠疫情升溫，NBA復賽在即，球員卡市場也在升溫，喬丹、布萊恩、詹姆斯球員卡都在狂漲，「字母哥」安戴托昆波、唐西奇、「胖虎」威廉森球員卡市值和市場都在飆升。NBA球員卡專家形容，「胖虎」威廉森雖然只打了19場例行賽，但胖虎球員市價已經飆到外太空。儘管面對世紀疫情，NBA被迫停賽逾四個月，但今年卻是球員卡市場最瘋狂一年，很多球員卡一漲就是幾十倍，每個球迷和卡迷都在尋找NBA後詹姆斯世代誰是接班人。

詹姆斯還沒走下神壇，老詹依舊是NBA最具統治力球星，但可以預見，年逾35歲詹姆斯接下來將逐漸交棒，NBA將誕生另一個主宰。公鹿前鋒安戴托昆波、獨行俠後衛唐西奇、鵜鶘前鋒威廉森被視為未來NBA三大接班人。

詹姆斯目前還是NBA的最強王者，但歲月不饒人，他可能很快就要走下神壇，由比他年輕10歲的新世代來接班。 歐新社資料照片

安戴托昆波已經展現統治力，他極可能蟬聯年度MVP，連續兩年帶領公鹿打出聯盟最佳戰績。未來安戴托昆波會進化成什麼樣的怪物，每個人都很期待。

二年級唐西奇菜鳥球季就打出21.2分、7.8籃板、6助攻全能數據，第二季表現更上層樓，場均28.7分、9.3籃板、8.7助攻，完全是MVP數據規格。NBA球評皮爾斯認為，「唐西奇是目前NBA最有天賦球員」。

「胖虎」威廉森正在以不可思議速度崛起，場內場外全球正在刮起「胖虎旋風」。胖虎NBA第一季因傷只打了19場比賽，場均23.6分、6.8籃板，投籃命中率5成89，三分球出手不多，但也有4成62驚人命中率。對皮爾斯評論和比較，相信有更多胖虎球迷無法認同。

威廉森擁有前所未見的絕佳天賦，雖然在NBA僅僅打了19場比賽，但多許球迷都已看到他未來主宰NBA的潛力！ 歐新社資料照片

三大年輕新星更有統治力和天賦特色，數據表現都是MVP規格，那麼誰才是詹姆斯接班人？

決勝關鍵第一是奪冠，第二是持續展現影響力和比賽統治力，在場內場外都能成為社群和媒體最焦點。

奪冠部分，字母哥佔優勢，公鹿是爭冠兩大熱門球隊，目前字母哥打法、風格幾乎「無解」，除了不擅投籃罩門，字母哥能不能帶領球隊早日奪冠，展現更多樣比賽統治力，這是安戴托昆波這兩年必須要端出來的成就。

公鹿是有奪冠能力的球隊，字母哥(右二)也做好了準備，他們的時代很可能就在今年的縮短球季提早來臨。 歐新社資料照片

未來上升空間，唐西奇和威廉森相差不多，兩人球隊戰力都在上升，都很年輕，可塑性很大。帶隊能力唐西奇更勝威廉森，比賽張力和吸睛焦點，威廉森略勝唐西奇，兩人決勝最終還是取決於球隊戰績。目前看起來，獨行俠戰力和陣容完整性略優於鵜鶘，唐西奇掌控、帶領球隊能力也略優於威廉森。

NBA超級球星接班人排名，目前我的排序是：1.安戴托昆波、2.唐西奇、3.唐西奇、3ㄡ威廉森。情勢和球隊戰力，安戴托昆波的現在和未來更被看好，他可望接下詹姆斯火炬，成為未來五年NBA主宰。

至於從成長性來比較未來看好度，我的排名則是：1.唐西奇、2.安戴托昆波、3.威廉森。唐西奇適合做為一支球隊領導者和建隊核心，他能幫助隊友打出更好籃球，成就隊友，這是字母哥、胖虎目前都很難做到的工作。

唐西希(左)有快如閃電的反應能力與極佳的傳球視野，能快速幫助隊友提升戰力。 歐新社資料照片

胖虎有驚人天賦和體能爆發力，但他現階段只能打好自己的籃球，保持個人狀況和輸出，帶隊、幫助隊友、防守、比賽統治力仍需要時間養成，他未來能不能有安戴托昆波的成就和高度，還需要時間+努力。

詹姆斯還沒退位，他還有能力統治1-2年NBA。接下來NBA天下會是由唐西奇掌握，還是被安戴托昆波主宰，或是威廉森出奇致勝，一統天下？這將是球迷最津津樂道的話題。NBA人才輩出，各擁天賦和超能力，這就是NBA能如此商業化並取得成功行銷的DNA。