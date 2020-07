NBA／柯瑞出席名人高球賽 場上場下都有暖心之舉

在剛剛落幕的美國世紀名人高爾夫錦標賽中,勇士球星柯瑞(Stephen Curry)最終以第4名作收,對於去年以第7名作收的他而言無疑有所進步。

而在高球場不只比拚人氣與球技,柯瑞也在其他地方展現巨星風範,例如他選擇穿上致敬因警方暴力執法而不幸身亡的黑人女子泰勒(Breonna Taylor)的球鞋。

「別忘了她,務必要替泰勒找回正義,人生要走下去同時,我們都要繼續用自身平台揭露不公不義,我選擇用這機會希望讓她影響發酵下去」,柯瑞提到。

此外,也有球迷分享,自己守候在高球場外,想要找參賽體育名人簽名,但其他經過的人都說不,但只有柯瑞一人答應請求,讓他格外感動。

The craziest part is EVERYONE else said they were not signing. Steph’s the Goat! Collecting him makes me so happy. This is so crazy. https://t.co/EXdqkf2pMW