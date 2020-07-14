NBA／柯瑞出席名人高球賽 場上場下都有暖心之舉

在剛剛落幕的美國世紀名人高爾夫錦標賽中，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）最終以第4名作收，對於去年以第7名作收的他而言無疑有所進步。

而在高球場不只比拚人氣與球技，柯瑞也在其他地方展現巨星風範，例如他選擇穿上致敬因警方暴力執法而不幸身亡的黑人女子泰勒（Breonna Taylor）的球鞋。

「別忘了她，務必要替泰勒找回正義，人生要走下去同時，我們都要繼續用自身平台揭露不公不義，我選擇用這機會希望讓她影響發酵下去」，柯瑞提到。

此外，也有球迷分享，自己守候在高球場外，想要找參賽體育名人簽名，但其他經過的人都說不，但只有柯瑞一人答應請求，讓他格外感動。

Steph Curry honors Breonna Taylor with custom BLM golf shoes during the American Century Championship.



(via @NBCSWarriors) pic.twitter.com/BI9gg1HTBg — Bleacher Report (@BleacherReport) July 10, 2020