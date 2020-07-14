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NBA／哈登也傳疑似染疫 火箭雙星均難逃一劫？

中央社 / 奧蘭多13日綜合外電報導
哈登。 美聯社
哈登。 美聯社

美國職籃NBA今天表示，各隊到奧蘭多為復賽準備之際，有兩名球員確診感染新型冠狀病毒。另有外媒報導說火箭後場雙雄衛斯布魯克和哈登確診，衛斯布魯克稍早已推文證實染疫。

NBA的聲明中提到，聯盟在佛羅里達州奧蘭多的迪士尼世界（Disney World）為復賽規劃的隔離園區，自7日以來陸續為322名球員做了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢，其中有2人的檢測報告為陽性，但沒有透露姓名。

兩名染疫球員已經離開迪士尼世界園區，在自家或獨立的住所隔離。

稍早，休士頓火箭2016年-2017年球季的年度最有價值球員（MVP）衛斯布魯克（Russell Westbrook）在推特（Twitter）上證實自己確診的消息。

英國媒體SPORTbible網站報導，根據Elite MediaGroup消息，火箭2017年-2018年球季的年度MVP哈登（James Harden），新型冠狀病毒篩檢結果呈陽性反應。

根據法新社報導，火箭有幾名球員未前往奧蘭多，包括衛斯布魯克、哈登和穆鐵（Luc Mbah a Moute），但球隊沒有說明理由。

若哈登染疫一事獲得證實，昔日在奧克拉荷馬並肩作戰的「雷霆三少」杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯布魯克、哈登都成為這次疫情的受害者。杜蘭特是在3月確診染疫。

聯盟表示，自本月1日起，NBA派員到各隊主場所在地做篩檢，共有19名球員的檢測結果呈陽性反應。那些確診球員必須留在主場所在地，等到康復後才能結束居家隔離，並到奧蘭多的NBA園區。

NBA因為疫情在北美大爆發，自3月停賽至今。

聯盟重啟球季，把剩餘的例行賽、尚未開打的季後賽都移師奧蘭多舉行，將於本月30日開打。

哈登 NBA 杜蘭特

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