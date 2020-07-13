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NBA／禁區兩傷兵回歸 拓荒者添利多

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

新冠肺炎重創全球，拓荒者隊中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）和柯林斯（Zach Collins）卻成少數受益者，兩人都趁停賽期間休養舊疾，如今不但隨隊前往奧蘭多迪士尼，昨天還一起和球隊進行首次的合體訓練，為拓荒者爭取季後賽門票增添不少助力。

諾基奇2019年3月因左腳嚴重骨折成傷兵，柯林斯則是同年10月動了左肩手術，兩人2020年都還沒有出賽紀錄，如今回歸訓練，拓荒者教練史達茲（Terry Stotts）說，兩人都像過去「記憶中的樣子」，「我和諾基奇說，他的打法就和我印象中相同，攻守兩端都是。」

兩名長人狀態也獲得隊友肯定，里拉德（Damian Lillard）認為兩人在球場看起來十分自在，無需顧慮什麼問題，麥凱倫（C.J. McCollum）也說諾基奇起跳和落地都很順暢，去年的受傷意外就像沒發生過一樣。

「他們看起來很好，移動也順暢，非常自在。」麥凱倫讚，諾基奇腳步靈活，能移動、能投籃、做出正確解讀和傳球，柯林斯也信心十足，防守端表現出色，能為拓荒者守護禁區。

沒有兩名長人的拓荒者，本季防守籃板表現只排聯盟27，和過去兩季都擠進前10差距甚大，里拉德時說期待兩名禁區大將回歸，「我們的籃板會比之前更好。」他也提到，兩名球員都有很好的傳球能力，「高興看到他們重回球場，這季我們還沒有過如此奢侈的事情。」

拓荒者 里拉德

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