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朗多拇指骨折報銷 湖人爭冠沒望了嗎？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
朗多(左)本季出賽48場，其中只有3場先發，平均得分7.1分、助攻5.0次，看似不是很重要的球員，但他的缺賽勢將對湖人拚冠造成不小的影響。 歐新社資料照片
朗多(左)本季出賽48場，其中只有3場先發，平均得分7.1分、助攻5.0次，看似不是很重要的球員，但他的缺賽勢將對湖人拚冠造成不小的影響。 歐新社資料照片

NBA積極準備復賽，但西區第一湖人卻傳來壞消息，湖人第二持球點朗多周日訓練導致右手拇指骨折，至少要休養6-8周，本季確定報銷，湖人爭冠之路蒙上陰影。

少了替補控球朗多，湖人等於只剩下詹姆斯一個持球點。湖人板凳上還有兩名替補後衛，但卡魯索持球組織太少，庫克在例行賽都很少擔任主控，大多數替補上場時間都是負責拉開空間、扮演空位等球射手，缺少持球能力的庫克在季後賽能不能進入主要輪換都是問題。

失去朗多，湖人少了第二持球點，詹姆斯壓力更大，負擔更重，湖人教練佛蓋爾調度能力備受考驗。從自由球員市場看，湖人想要找到一個可以馬上填補朗多持球點非常困難，能簽的不一定派得上用場，簽來的如果都不是即戰力，湖人最終還是會用默契更好的卡魯索和庫克。

復賽八場例行賽+季後賽，詹姆斯上場時間會逐漸增加到場均38分鐘以上，季後賽很可能要超過42分鐘，失去第二持球點朗多，湖人未來兩個多月比賽勢必更會增加詹姆斯上場和控球時間。

湖人若無法找到合適的球員來頂替朗多，許多的工作可能要讓詹姆斯來扛，讓他的負擔也變得更重。 歐新社資料照片
湖人若無法找到合適的球員來頂替朗多，許多的工作可能要讓詹姆斯來扛，讓他的負擔也變得更重。 歐新社資料照片

湖人戰力調整和用人，少了朗多，反而可以更多轉移到其他戰略、戰術調整。湖人復賽最好戰略和戰術運用就是：一星三射+戴維斯

一星是詹姆斯，三射是三名外線射手，凱威爾波普、格林、史密斯、威特斯、卡盧索、庫克這六名角色型射手除了玩命防守，第二重要工作就是把三分、外線投進。

戴維斯就是湖人禁區和第一主攻點，從詹姆斯持球、創造各種機會和空間，戴維斯就是湖人最穩定支撐和核心，他的穩定性和得分表現，將決定湖人一星三射+戴維斯的組合效率。戴維斯必須打出MVP表現和數據規格，詹姆斯才能帶得動湖人，完成運轉，打出比當年騎士「一星四射」更完美戰力。

湖人想要拿下冠軍，需要大前鋒戴維斯維持健康，並且打得更好。 歐新社資料照片
湖人想要拿下冠軍，需要大前鋒戴維斯維持健康，並且打得更好。 歐新社資料照片

從例行賽角色和出賽時間看，朗多場均替補出賽20分鐘，貢獻7.1分、5助攻，屬於優質替補，他讓詹姆斯可以多休息調整5-10分鐘，同時豐富湖人戰術變化。

但從更精細數據去看，朗多投籃命中率4成2，三分球命中率3成3，他在外線和拉開空間部分幾乎很難真正幫助到湖人。另外季後賽詹姆斯上場時間會從35分鐘增加到40分鐘以上，少了朗多持球，對詹姆斯和湖人的影響，幾乎可以被忽略。

湖人有朗多是個保險，沒有朗多，對詹姆斯和教練調度稍有影響，但還不至於影響大局和團隊。真正會影響甚至決定湖人復賽戰力就是前鋒莫里斯、庫茲瑪兩人的發揮。

這兩名前鋒都沒有太多球權，他們要做的角色就是打好防守、保持對位、保護籃板和做好輪轉防守，同時展現穩定第三或第四得分點功能，莫里斯防守、經驗更好，

湖人最後的決勝關鍵，可能在庫茲瑪(左)和莫里斯(右)的發揮程度。 歐新社資料照片
湖人最後的決勝關鍵，可能在庫茲瑪(左)和莫里斯(右)的發揮程度。 歐新社資料照片
庫茲瑪年輕有活力，這兩人的調度和發揮，可能就是湖人這一季最重要總結。

失去朗多，對湖人來說還不是災難，湖人角色球員夠多，陣容深度也夠，只要沒有大意外和疫情困擾，詹姆斯應該是NBA復賽最具主宰力的球員。

湖人 朗多 詹姆斯 戴維斯

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