NBA／球衣選標語表訴求 帥哥射手為黑人發聲

NBA將於台灣時間7月31日重啟賽程，為響應美國近期的種族歧視議題，聯盟同意復賽前4天中，球員將背後名字改為訴求標語，儘管有些球員仍選擇穿上印有自己名字的球衣，公鹿隊射手考佛（Kyle Korver）已經決定，選擇穿上印有「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」球衣。

「我只想藉由這時刻，表達這訊息，這三個字就事我希望球衣背後能傳達的信息。」考佛說。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死是引起美國最近一波反種族歧視的引爆點，且影響力從全美遍及全球，NBA讓球員有機會透過球衣表達訴求，不過包括湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）在內，目前已有至少17人決定延用原本名字。

聯盟同意的標語包括「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」、「投票」、「我無法呼吸（I Can't Breathe）」、「正義」、「自由、「和平」等，考佛認為這對球員是很好的機會向社會傳達訴求，他說：「這是絕佳機會，很特別的時刻，我們因為防疫規定不能和其他人有太多互動，但我認為每個人都非常明白這個機會，也會想好好把握。」