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ABL／將開領隊會議 回擊垮台謠言

中央社 / 台北13日電
ABL將開領隊會議，回擊垮台謠言。 報系資料照
ABL將開領隊會議，回擊垮台謠言。 報系資料照

台北富邦勇士球團今天表示，上週接獲來自東南亞職業籃球聯賽（ABL）股東電話，詢問球隊經營是否受疫情衝擊影響，並通知近期將召開ABL領隊會議，討論賽季未來走向。

日前有媒體披露，ABL營運長伊拉甘（JerichoIlagan）自爆遭聯盟裁員，甚至整個辦公室都收掉，讓外界憂心ABL是否就此垮台。

不過ABL球團之一的台北富邦勇士，則表示上週才接獲ABL股東、來自西貢熱火的電話，對方也解釋，伊拉甘並非被裁員，而是整個營運團隊合約到期後沒有續約。

受到2019冠狀病毒疾病疫情影響，ABL自3月13日宣布無限期延賽，富邦本季的最後一場比賽，則在2月客場打完泰國後全面喊停。

為彙集聯盟所有球團想法和意見，聯盟除透過電話詢問，也表示近期將召開領隊會議，希望能尋求各隊共識，而富邦勇士球團也直言：「對於沒有打完的賽季，我們希望聯盟先給出一個答案或解決方案，不過在邊境沒有完全解封的前提下，很難有完美的解決方式。」

此外富邦勇士透露，目前聯盟已一一聯繫各支球隊，除詢問球團健康度，也探詢各隊是否有意繼續參賽，但因疫情關係各國邊際管制法令不一，在2019-20球季都沒打完的前提下，2020-21球季想如期開打，恐怕不太可能。

富邦勇士 熱火

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