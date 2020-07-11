NBA／雷霆羅伯森重返球場 教頭、保羅：很替他高興

雷霆前鋒羅伯森（Andre Roberson）距離上次練球時隔將近一年，真正打過比賽也早已是兩年多前的事，如今重返球場，讓隊友直言很高興看到他回歸。

羅伯森於2018年1月為了嘗試接下隊友的空接傳球，重心不穩落地，導致髕韌帶撕裂，迫使賽季提前結束。今年在沒有任何限制的情況下，在季前訓練營現身，最後選擇把傷養好，打消復出念頭。就這樣羅伯森暫別籃球超過兩年。

時隔已久，羅伯森克服傷病，今日隨隊在奧蘭多練球，看到老隊友回歸，隊友、教練都相當振奮。教頭唐納文（Billy Donovan）就說：「從他的動作看來就知道恢復的很好，真的很高興能看到他，我為他感到開心。不過是否讓他上場，還是跟之前說的一樣，未來幾週觀察他的練習狀況，但就今天來說，他全程參與所有的訓練。」

就連本季剛加入雷霆的保羅（Chris Paul）也樂見羅伯森再度回到球場，表示：「停賽期間，我在奧克拉荷馬一路看他從練習到能真的上場對抗，真的很替他高興。別人很難去想像他到底經歷了什麼，現在能看到他上場打球、練習，我打從心底感到高興。」