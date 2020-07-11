NBA／新援怎麼用？ 湖人主帥尚未找到使用說明

湖人近期迎來威特斯（Dion Waiters）、史密斯（J.R. Smith）兩名新面孔，都身為神經刀性質射手的他們，該怎麼用人，讓主帥佛蓋爾（Frank Vogel）很傷腦筋，直言還沒找到使用說明書。

佛蓋爾先是肯定兩人的天賦，相信在陣中球星詹姆斯（LeBron James）控球的時候，絕對能有貢獻，增加球隊的外線深度。只是佛蓋爾不敢掛保證威特斯、史密斯能夠順利進到輪替，主要是因為還沒找到兩人最好的使用方式，要先經過訓練營、磨合等階段才能給出答案。

威特斯及史密斯如佛蓋爾所言，皆是充滿天賦的球員，可惜前者場外風波不斷，後者明顯退化，上季在騎士11場僅繳出場均6.7分，三分命中率為不及格的30.8%。

現在先發後衛布萊德利（Avery Bradley）表態不打，兩人未必能進輪替。不只有凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、朗多（Rajon Rondo）卡位，陣中人氣相當高的卡盧索（Alex Caruso）也會爭搶飯碗，兩人的真正的發揮空間恐嚴重壓縮。