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NBA／神經刀直播吐槽復賽園區 隨即遭聯盟警告
「神經刀」史密斯時隔已久終於找到工作，可能太過開心，剛隨新東家湖人到NBA復賽地點，就急著直播分享、吐槽迪士尼園區的生活環境，結果引來聯盟警告。
史密斯因湖人後衛布萊德利（Avery Bradley）退賽間接獲得親睞，與湖人簽下合約，日前隨隊進駐奧蘭多。結果入住不到一天，史密斯就忍不種公開園內生活，只是似乎不太滿意聯盟提供的資源，先是笑聯盟的供餐是飛機餐，頻頻數落餐點跟「美食菜單」上寫的完全不同，直呼：「紅燒牛小排？少來了。」，還接著抱怨沒有提供棉被。
史密斯批評得樂此不疲的同時，聯盟也注意到他的行為，立刻傳訊息警告史密斯，嚇得他告訴觀眾：「歐，他們不爽了。我得閃了，剛剛收到警告。我讓你們知道太多了，我的錯。」
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