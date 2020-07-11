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NBA／美參議員批聯盟雙標 遭知名記者髒話問候
美國密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）近期透過公開信批評NBA言論審查，甚至斥責聯盟親中，同時也將信件副本寄給媒體，結果遭《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）髒話問候。
NBA復賽在即，為提供球員發聲管道，允許球員在球衣繡上標語。對此，霍利認為聯盟雙重標準，既然能允許政治表態，為何標語清單中沒有支持警察、軍隊等語句。他接著指出，既然要聲援受害者，應該也要把反中共迫害的標語也加進去，表示：「很明顯允許使用的標語少了聲援受中國共產黨迫害族群的字句，這之中包括香港人，他們殘存的自由正在被國安法消磨殆盡。」
霍利覺得聯盟只有單方面的標語，全是為了保有中國市場，他更翻舊帳提及去年的香港爭議事件，指出：「你們選擇跟中共道歉，我有請你們不要這麼做，但你們還是繼續跟中共打好關係。在上週對香港爭議事件只用『一路以來的顛頗』稍微帶過，還說中共有自己處理方式的角度。」
霍利不只將公開信寄給聯盟，也轉寄給各大媒體，其中包含資深媒體人沃納羅斯基。只不過沃納羅斯基對霍利的批評嗤之以鼻，更用「去X的」回嗆。隨後沃納羅斯基的回復被公布，致使他在今天公開道歉，承諾會親自跟霍利道歉。沃納羅斯基任職的公司《ESPN》則是譴責其行為。
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