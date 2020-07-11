聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／懷念黑曼巴 IG官方將布萊恩設為紀念帳號
湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）因直升機失事驟逝，全世界皆用各自的方法緬懷黑曼巴。社群媒體Instagram今日也在布萊恩個人帳號加上「特殊標記」，僅此紀念難得一見的傳奇。
據Instagram官方介紹，用戶過世後會轉換為紀念帳號，在個人檔案處加上「懷念（Remebering）」一詞，供親朋好友或是粉絲懷念逝者。
這回Instagram正是在布萊恩原本的帳號註記「懷念」字樣，將其設為紀念帳號，設定相當暖心。雖布萊恩現有的貼文或資訊將無法變更，但分享過的貼文都會被保留，球迷還是能夠時不時打開Instagram，回憶布萊恩在世界上留下的足跡。
Instagram has added “remembering” to Kobe Bryant’s account. pic.twitter.com/9Mx1Qtr3cG— Matthew Moreno (@MMoreno1015) July 10, 2020
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言