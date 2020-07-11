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NBA／懷念黑曼巴 IG官方將布萊恩設為紀念帳號

聯合新聞網 / 綜合報導
為紀念已故NBA球星布萊恩（左），IG官方將其帳號設為紀念帳號。 截圖自推特
為紀念已故NBA球星布萊恩（左），IG官方將其帳號設為紀念帳號。 截圖自推特

湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）因直升機失事驟逝，全世界皆用各自的方法緬懷黑曼巴。社群媒體Instagram今日也在布萊恩個人帳號加上「特殊標記」，僅此紀念難得一見的傳奇。

據Instagram官方介紹，用戶過世後會轉換為紀念帳號，在個人檔案處加上「懷念（Remebering）」一詞，供親朋好友或是粉絲懷念逝者。

這回Instagram正是在布萊恩原本的帳號註記「懷念」字樣，將其設為紀念帳號，設定相當暖心。雖布萊恩現有的貼文或資訊將無法變更，但分享過的貼文都會被保留，球迷還是能夠時不時打開Instagram，回憶布萊恩在世界上留下的足跡。

Instagram 社群媒體 Kobe Bryant

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