NBA／復賽伙食像飛機餐 安比德：絕對會瘦20公斤

配合NBA重啟賽季，不少球隊陸續進駐迪士尼，難得一見的復賽經驗，園內生活成為另類焦點，尤其伙食格外受到關注，不過因為份量、菜色不夠大氣，被球員開玩笑會「變瘦」。

平常場上場下就非常逗趣的76人球星安比德（Joel Embiid），這回前往奧蘭多也藏不住戲精本色。先是穿上整套防護衣、口罩戴緊緊前往迪士尼，到了飯店之後，看到伙食內容大失所望，儘管菜色不到單調，但份量對普遍食量大的運動員來說明顯不夠，讓安比德吐槽：「絕對會瘦50磅（約23公斤）。」

安比德吐槽園區供餐。 截自安比德Instagram

安比德甚至乾脆翻出自己還很瘦弱的照片，直言：「賽季結束我大概就長這樣了。」，撿到槍火力全開。確實，從安比德拍攝的照片來看，聯盟提供的餐點跟飛機餐差異不大，要滿足球員實在有點難。

安比德吐槽園區供餐。 截自安比德Instagram

園區伙食意外受到關注，讓人不禁懷疑復賽期間聯盟是否會持續提供類似餐點，對此《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）透露：「球員的伙食48小時之後就不會像飛機餐了。」，屆時安比德就不用擔心會變成瘦皮猴。