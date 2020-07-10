NBA／暴龍進駐奧蘭多 利用巴士宣傳種族平權
NBA預計月底復賽，許多球隊已前往奧蘭多，暴龍今日也跟上腳步進駐迪士尼，也藉此機會率先透過聯盟的平台為種族平權發聲。
暴龍今利用前往復賽園區的球隊巴士向外界喊話，在大面積的黑色車體的側面，加上大大的Black Lives Matter的標語。暴龍也透過官方推特分享別具意義的球員巴士，寫下：「不該沈默。」
Silence is not an option. pic.twitter.com/qpn8sMo2nu— Toronto Raptors (@Raptors) July 9, 2020
Moment: En Route— Toronto Raptors (@Raptors) July 9, 2020
Open Gym presented by @bell pic.twitter.com/mm4Uvy1h8h
除了暴龍把握機會，讓議題增加曝光度，聯盟及球員也先後加入行列。聯盟將在3座復賽球場的邊線同樣印上Black Lives Matter的字樣，球員也能在球衣繡上各自選擇的宣傳標語，屆時種族平等的討論度想必有增無減。
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