NBA／暴龍進駐奧蘭多 利用巴士宣傳種族平權

NBA預計月底復賽,許多球隊已前往奧蘭多,暴龍今日也跟上腳步進駐迪士尼,也藉此機會率先透過聯盟的平台為種族平權發聲。

暴龍今利用前往復賽園區的球隊巴士向外界喊話,在大面積的黑色車體的側面,加上大大的Black Lives Matter的標語。暴龍也透過官方推特分享別具意義的球員巴士,寫下:「不該沈默。」

Silence is not an option. pic.twitter.com/qpn8sMo2nu