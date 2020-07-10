NBA／落實性別平等 發展聯盟聘請首位女性總管

在美國為了種族議題爭吵的同時，性別平等在NBA中有了進展。亞特蘭大老鷹的發展聯盟球隊大學公園市天鷹（College Park Skyhawks）聘請發展聯盟首名女性總管。

天鷹今日於官方推特宣布，將球隊中原為助理總管的米勒（Tori Miller）升遷至總管一職，成為發展聯盟建立以來第一位女性總管，為籃球歷史畫下另一個里程碑。

米勒在進入發展聯盟管理階層前，曾在NBA太陽隊擔任營運管理實習生，並在2019年7月成為天鷹隊助理總管。那刻起，米勒力圖再往上邁進，當時接受《The Athletic》採訪時更說：「我想為女性開闢一條道路。我希望成為那種大家會說：『你看！米勒辦到了！我也想跟她一樣！』的那種人。」

Just Announced: Tori Miller has been promoted to General Manager of the Skyhawks. Miller’s promotion makes her the first woman to hold the title of General Manager in the history of the @NBAGLeague.



Details & More @ATLHawks hires and promotions: https://t.co/961sIWQPin pic.twitter.com/Zn5MOJM8U4 — CP Skyhawks (@CPSkyhawks) July 9, 2020

雖然開心獲得升遷，不過目前發展聯盟因疫情取消剩餘賽事，米勒勢必得等到下個賽季才能在職位上一展拳腳。