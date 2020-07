NBA／落實性別平等 發展聯盟聘請首位女性總管

在美國為了種族議題爭吵的同時,性別平等在NBA中有了進展。亞特蘭大老鷹的發展聯盟球隊大學公園市天鷹(College Park Skyhawks)聘請發展聯盟首名女性總管。

天鷹今日於官方推特宣布,將球隊中原為助理總管的米勒(Tori Miller)升遷至總管一職,成為發展聯盟建立以來第一位女性總管,為籃球歷史畫下另一個里程碑。

米勒在進入發展聯盟管理階層前,曾在NBA太陽隊擔任營運管理實習生,並在2019年7月成為天鷹隊助理總管。那刻起,米勒力圖再往上邁進,當時接受《The Athletic》採訪時更說:「我想為女性開闢一條道路。我希望成為那種大家會說:『你看!米勒辦到了!我也想跟她一樣!』的那種人。」

Just Announced: Tori Miller has been promoted to General Manager of the Skyhawks. Miller’s promotion makes her the first woman to hold the title of General Manager in the history of the @NBAGLeague.



Details & More @ATLHawks hires and promotions: https://t.co/961sIWQPin pic.twitter.com/Zn5MOJM8U4