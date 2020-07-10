海瓦德走出傷勢陰影 本季驚奇表現是嶄新開始

2017年休賽季自由市場上除了當時續約的柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)外，另一位大牌球星莫過於時任爵士一哥的海瓦德(Gordon Hayward)。海瓦德不同於其餘球員爭相奔往西區，他則是以西區明星球員身份轉戰東區，和大學恩師史蒂文斯(Brad Stevens)在波士頓聚首，師徒此番重逢，就是要挑戰他們在大學未完的總冠軍夢，攜手率領塞爾蒂克重返榮耀。

遭遇生涯最嚴重傷勢 海瓦德並未被擊敗

未料，開幕戰在眾人引頸期盼下，海瓦德身為綠血人的初登板，首節都還沒打完，便在一次落地傷到左腳踝，導致嚴重變形，頓時遭逢個人生涯最大的傷勢，怵目驚心的受傷畫面相信讓所有球迷餘悸猶存。

想當然爾這麼恐怖的傷勢，讓海瓦德整季報銷，讓他並未被突如其來的挫敗給擊垮，休養、復建、慢慢調整訓練，各個能幫助到更快重回球場的環節，海瓦德都戰戰兢兢，日復一日的調整著。 海瓦德對籃球的熱愛，對勝利的執著，讓他休養一季之後，便在2018-2019賽季宣告復出。

海瓦德(左)加入塞爾蒂克之後首場就受傷，之後足足休養了近一年時間才重回球場，這是他NBA生涯遇上的重大打擊。 歐新社資料照片

接迎著海瓦德再次站上球場的掌聲，其背後付出的心力都是常人難以承受的煎熬，即便是那段回到比賽的時光，海瓦德也是歷經百般掙扎，度過起伏，失去地位的球季，直到2019-20賽季才算是真正的浴火重生。

7月若能復賽 塞爾蒂克後勢看好

本賽季接下來，隨著一面復賽在即，一面疫情蔓延，這陣子已有籃網、公鹿、金塊、快艇、熱火、國王，都宣布關閉球隊訓練場館，復賽疑慮未解，誰都不敢保證賽季再度開打能持續多久。況且所有球員得匯聚於不熟悉的集合場地中來進行賽事，許久沒有經歷高強度的對戰，不論是球員、教練團勢必都會需要一定程度的調整。

封館前排名東區第三的塞爾蒂克陣中，也並沒有甚麼疫情傳而影響球隊的運作，且主力輪替都將回歸球隊奮戰，這讓綠衫軍的後勢持續看好。雖然進攻端會失常、會當機，但重視基本功、觀念的防守端卻相對失常機率小。塞爾蒂克團隊失分控制在聯盟第二，身高不是特別突出的他們，也靠著優質團隊防守觀念的根基，籃板保護能力也排名聯盟前十。

綠衫軍現在的當家招牌，無疑是三鋒線的組合。曾被人質疑的調度策略，在磨合一季多之後，也收到更良好的成效。

先說過去，在海瓦德缺陣的日子裡，原本擔心位置將形成重疊的泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)意外得到更多輪流發揮，容許犯錯的空間，從當年的菜鳥、二年級生，每年都在成長、進化，吸收經驗值。泰托姆更是冉冉上升成為本季新科入選明星賽的球員，場均23.6分同時也是本季陣中得分王。而布朗本季場均20.4分6.4籃板2.2助攻1.1抄截，其進攻效率、命中率也比上季大幅提升，投入在防守的精神也是有目共睹。這兩人成長曲線超乎預期的大躍進跟海瓦德那一傷有著很大的關連。

海瓦德重返球場 前幾戰舉步維艱

海瓦德上季剛回歸之際，攻守狀態失去水準，不僅被恩師拔掉先發外，他個人的場均得分數據也驟降10分左右，更嚴重的是他失去面對籃框攻擊的信心，找不到過往的自己，回到高度競爭的殿堂，每一步對他都是挑戰。面對球隊的戰術，他必須配合、學習融入新的體系中，不再是過往的核心不動先發。

所幸團隊氣氛良好，隊友們的鼓勵、創造機會，讓海瓦德得以盡速調整備戰狀態，無論是在球技，或是心理層面的武裝，如果沒有意識到需要改變，是無法在兩季內昂首站起來的。海瓦德從開季體能投籃都顯生疏的不知所措，失去先發，學習從板凳出發。上季海瓦德例行賽打了72場，18場先發場次，單場出賽25.9分鐘，皆是新人年以來次低紀錄。

海瓦德在上季復出的前20場比賽平均得分僅10.3分，投籃命中率只有4成1左右，狀況是相當的不好。 歐新社資料照片

他仔細觀察隊友的習性、吸收戰術，以做到融入團隊當中，下半季起逐漸看見起色，這一年，他繳出11.5分4.5籃板3.4助攻，外帶46%投籃命中率，以他第一季完整與隊友磨合，且必須調適戰術不是圍繞著他打轉的作戰體系，這樣的表現其實很不錯了，特別在走出大傷的陰影之後。

海瓦德沒有因傷後歸隊，頓失定位改變而迷失自我，他一直堅持在對的路上奮戰。他以戰養戰克服心魔，壯大強化自己的身體素質，以減少再次受傷風險，他從空手打法、接球投籃居多，到慢慢地持球發動進攻，切入突破，逐漸找回過去全方位球風的熟悉感。

本季創造驚奇 海瓦德走出全新的路

本季出賽45場全部重返先發，教練團解禁對他的保護，對他的身體狀況、球技都更有信心，上場時間也大舉提升到33.4分鐘。雙箭頭攻堅要角泰托姆、布朗則分別是34.6、34分鐘，三人之間並沒有嚴重的互斥，反倒在史蒂文斯的調教下，創造有別於一大四小球風當道外的另一番風景。

三人之間能為彼此擋拆掩護，同時迫使對手全換防，下滑到油漆區進行要位單打對手後衛，或者二次擋拆讓從弱側邊上到弧頂的另一人做到外線投射，或者另一波攻勢的發動。海瓦德在上季無球打法的磨合下，增強很多從弱側邊發動進攻的效率，加上布朗也是埋伏底線兩翼的高手，擁有這三名鋒線能讓球隊作出簡單有用的多方進攻選項。綠衫軍本季不僅團隊防守數據亮眼，單場得分排行也是在聯盟前段第11名。

海瓦德(中)本季與布朗(右)、泰托姆(左)合作無間，打出非常有效率的進攻方式。 歐新社資料照片

泰托姆、布朗年輕、臂展、對抗性、體能爆發力更佳，而海瓦德則是多了份沉穩老練，該他的機會他絕不放過，能觀察到隊友更加空檔的瞬間，他也絕不吝嗇分享傳球。海瓦德更在2019年11月對上騎士的球賽中創造歷史，他成為聯盟引進三分線以來，第一位在三分線以內16投全中的球員，單場不僅追平生涯最高的39分，在兩年前受重傷的舊地創造歷史，多少也有象徵性的紀念價值。

雖然海瓦德僅是淡淡且謙虛的表示他只是想全力幫助球隊獲勝，也很感謝隊友無私創造機會給他，但全隊都知道，海瓦德的價值依舊存在，他正向樂觀的戰鬥心態，已經幫助他走出傷勢，無須執著於找回過去是全明星的自己。雖然老天再次跟他開了玩笑，沒多久後，再對上馬刺的比賽中，又遭遇左手骨折，但對於海瓦德來說，兩年前的腳踝傷勢都打不到他了，這回的受傷，他僅休息了一個月便重回球場，繼續他在本季的驚奇之旅。

截至封館前，海瓦德本季在場均33.4分鐘內繳出17.3分6.5籃板4.1助攻，籃板數、兩分球命中率50.6%都創生涯新高。他並不因為擔心再次受傷而害怕碰撞、卡位，他明瞭球隊有華克、泰托姆、布朗能得分，他不必強出頭，只需要提升自己的穩定度，效率值，一切以團隊勝利為重。 但當然若有需要他持球發動，挺身而出的時候也絕不客氣，海瓦德專注享受於當下的球賽，學習更成熟的去解讀球賽動向，把握每一次能在場上揮灑的機會更顯得海瓦德的從容優雅。

相信不論是復賽之後，或是展望未來的賽季，本季正式浴火重生的好表現，只是海瓦德嶄新的開始。

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