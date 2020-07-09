從未入選明星賽 鎂光燈照不到的球星畢比

回想起2002年西區冠軍決賽，擁有華麗五虎的沙加緬度國王對上OK連線的湖人，當年的第一種子國王再度打出全聯盟都為之炫目瘋狂的球風，團隊配合更為穩定成熟，進而拿下該季最多的61勝。而在此之前，國王已經連續兩年栽在湖人手裡，所以這一年被視為國王復仇的最好機會，他們也一度取得三比二的領先，卻打到搶七加延長OT，最終國王在主場輸掉系列賽，目送湖人朝著三連霸繼續前進。

那時的國王先發五人，分別是畢比（Mike Bibby），克里斯提（Doug Christie），史托亞科維奇（Peja Stojakovic），韋伯（Chris Webber）和狄瓦茲（Vlade Divac），即使再加上前一年離隊的威廉斯（Jason Williams）和在2003年加入的米勒（Brad Miller），在國王戰績輝煌的那些年，這七位看板主力之中共有四人入選過明星賽，然而其中這三個後衛卻是一次明星賽也沒打過。

沒有入選過明星賽又如何？說穿了，這不過是個先發名單的人氣票選活動，至於被挑入替補名單也是看總教練們的偏好，還有些人是因為球星受傷而替補入選，所以說能不能入選，這中間有太多的變數，並不代表真正的實力和明星魅力。

更何況，同樣打過國王控衛的「白色巧克力」威廉斯，不只明星氣質更強，球技更炫，他曾捲起的旋風及人氣更是驚人，連這樣的威廉斯都沒入選，更別提沒什麼秀味的畢比了。和威廉斯比起來，畢比實在太低調了。然而，確實很難相信畢比在2002年球季交出那樣的表現之後，持續又在國王打得穩定而出色，最後卻一次也沒入選。

畢比(中)球技紮實，不走華麗路線，在國王隊期間一直是非常穩定的控球後衛。 歐新社資料照片

畢比是1997年NCAA全國冠軍隊的成員，大一就隨著亞歷桑那大學上位奪冠，也讓他獲選為該聯盟的年度最佳新人，大二他的成績更加耀眼，獲選該聯盟年度最佳球員，順勢讓他在1998年被灰熊挑走而成為選秀會的榜眼，他和第七順位的威廉斯是同梯，兩人的命運也就此交雜在一起。

當你想到畢比，你會想到什麼？也許是他的那顆大光頭，也許是他右臂上大大的十字刺青，但除了外表，許多人想到的都是一種不解：2001年時，國王為什麼要放掉白色巧克力，用威廉斯來換畢比？

那時這筆交易被合理化，是因為剛搬新家的灰熊需要個話題球星拉抬票房，而國王需要一個能穩定供輸的可靠控衛，於是擅長花式傳球的威廉斯去了曼非斯，想要加速奪冠進程的沙加緬度迎來了球風穩健的畢比。

畢比(右)打了3個球季就被交易去國王，灰熊則換進威廉斯(左)，國王要穩定、灰熊要話題，這對雙方來說是各取所需的交易。 1999-00 Fleer Metal 球員卡

有了畢比，2002年的國王立刻打出全聯盟第一的戰績，差一點就跨過湖人這道命運的門檻。而少了威廉斯這個不穩定的因子以及他在場內外惹出的麻煩，國王也能更專注在比賽之上。即使多年之後，歷史已經證明國王當時的選擇是對的，卻還是有人無法接受。畢竟一開始是威廉斯不按牌理出牌的打法，讓比賽充滿觀賞性的國王人氣直升，也是他敢傳險球的膽量，解放了韋伯及狄瓦茲這兩名原本傳球能力就很出色的長人，從而開啟了國王全場開放式的全員球風。許多人寧願看到創意十足的威廉斯繼續在國王的場上創造高潮，而不是畢比。

在國王期間，畢比一直對抗著這樣的質疑，也經常被拿來和威廉斯比較，甚至得背負更高的期待。做為一個初來乍到的新人，一加入就收割威廉斯為國王打下的基礎，畢比被視為是來撿現成的。雖然畢比幫助國王的戰績衝到該季第一，但最終一樣沒能幫助球隊打敗湖人，打進總冠軍賽。他總是被期待能做到更多，既要讓國王的比賽一樣好看刺激，球隊戰績也得更加耀眼，更要讓沙加緬度拿下總冠軍。

最終，這樣的期待沒有實現。沒有人想到，後來的國王連西區決賽都進不去。國王在建立起自己的鼎盛王朝之時不能趁勢上位，就是因為頭上卡著一個湖人。但在湖人王朝分崩離析之後，國王自己也受困於韋伯的傷勢，狄瓦茲的老化，和不聰明的交易，再也無法更上層樓。也沒有人想到，曾經如此華麗奪目的國王，最終只是湖人三連霸路上最大的敵人和陪襯而已。

畢比看著國王起高樓，也看到國王被流放到季後賽之外，他一直待到2008年，而在2006年再度於第一輪出局之後，國王至今已經連續13季打不進西區前八。畢比是2002年先發五人當中最後離開沙城的球星，一生無冠，也沒有拿下過任何個人獎項。他在2011年短暫地加入熱火打季後賽，但以詹姆斯為首的熱火三王那年奪冠失利，畢比也和戒指失之交臂。畢比最後的亮點，是在2012年「林來瘋」襲捲全球時擔任林書豪的替補，而那也是他生涯的最後一季。

畢比的「星運」大概真的不太好，自始至終，他都無法成為鎂光燈的唯一焦點。年輕時候的光芒蓋不過威廉斯，黯然退休之前，也只能在一旁看著林書豪發光發熱。威廉斯還有跟著2006年的熱火拿冠，晚了五年到邁阿密的畢比則是沒份。有意思的是，當許多人在評比生涯從未入選明星賽的實力派球星時，畢比總是名列前茅，而其中卻鮮少有人提到威廉斯的名字。

畢比生涯的最後一季是在尼克隊，剛好遇上「林來瘋」旋風襲捲紐約，畢比更是快速失去舞台。 歐新社資料照片

在畢比生涯巔峰期，那些年西區明星賽的先發控衛連三年都是火箭的法蘭西斯（Steve Francis），在替補名單上也總有獨行俠/太陽的奈許（Steve Nash），即使拿出生涯最好那一年（2004-05）的成績單，場均19.5分，6.8助攻及4.2籃板的畢比，想在球迷及各隊總教練心中掙出頭依舊不容易。

退休之後，畢比投入基層籃球，回到高中母校執教，他所做的事依舊很低調。很令人意外的，他右臂上引人注目的十字架刺青早已經悄然消失，現在的他四十二歲了，二頭肌卻練得有如健美先生般壯碩，他現在的外型，看起來更像個美式足球的跑鋒球員，而不像是個前NBA控衛。這樣的反差，也許就是畢比一直以來的寫照：

一個從來不像明星的球星。